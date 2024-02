"Koncentracija dosega razsežnosti EU," je za portal dejal Matvoz. Komisija opravi presojo, če udeležena podjetja na svetovnem trgu skupno ustvarijo več kot pet milijard evrov skupnega prometa ali če skupni promet na trgu EU vsakega od vsaj dveh udeleženih podjetij presega 250 milijonov evrov, razen če vsako od udeleženih podjetij ustvari več kot dve tretjini svojega skupnega prometa na trgu EU v eni državi članici. Oba trgovca presegata prag iz drugega pogoja, dodaja portal.

Pogodba podpisana sredi novembra

Mercator je koncentracijo s podjetjem Engrotuš agenciji za varstvo konkurence priglasil 23. oktobra lani. Zdaj bo moral to priglasiti na evropsko instanco, kar bo po ocenah, ki jih povzema portal, čakanje Mercatorja na dokončni prevzem Tuša podaljšalo vsaj za dve leti.

Mercator, ki je v lasti hrvaške skupine Fortenova, je pogodbo o nakupu Engrotuša podpisal sredi novembra. Predmet pogodbe je stoodstotni delež podjetja Engrotuš brez dejavnosti Tuš drogerija, ki je v postopku oddvojitve. Podpisniki so prepričani, da povezovanje pomeni odlične temelje za prihodnjo rast skupnega podjetja in dolgoročno vzdržnost poslovanja. Transakcija je po neuradnih podatkih Dela in Financ vredna okoli 30 milijonov evrov.