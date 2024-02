Nekdanji lastnik Mercatorja ustanovil stranko: "Konec plenjenja in laganja"

Nekdanji lastnik hrvaškega koncerna Agrokor Ivica Todorić je ustanovil svojo stranko, ki se imenuje Hrvaška skupaj. Na sobotnem ustanovnem zboru v Zagrebu je naznanil, da bo s stranko nastopil na prihajajočih parlamentarnih volitvah, v svojem nastopu pa je postavil v središče ljudi in napovedal konec "plenjenja in laganja".

Ivica Todorić je ob ustanovitvi stranke dejal, da so hrvaški državljani "moč te države". Po njegovem prepričanju brez "zadovoljnih ljudi, ki živijo izpolnjeno od svojega dela, ni srečne države, ni prihodnosti za prihodnje generacije".

Zatrdil je, da je "čas razsipništva, čas neusmiljenega plenjenja nacionalnega bogastva, čas laganja svojim državljanom" mimo.

Todorić je napovedal, da bo že v prvem mandatu spremenil vse paradigme družbenega ozračja, ljudje, ki so zabredli "v kriminal in korupcijo, pa bodo za vedno izbrisani iz hrvaškega javnega prostora". Obljubil je še, da bo zvišal plače in pokojnine na raven povprečja EU, pa tudi pritok svežega kapitala in nova delovna mesta.

Propad Agrokorja, kriminalistična preiskava in skrivanje v Londonu

Poslovanje propadlega Todorićevega živilskega koncerna Agrokor so leta 2017 pod drobnogled vzeli kriminalisti, sledil je pregon nekdanjega lastnika in direktorja, nekaterih članov njegove družine in njegovih najožjih sodelavcev, ki so bili obtoženi finančnih malverzacij in oškodovanj.

Todorić se je pred hrvaškim pravosodjem skrival v Londonu, Velika Britanija pa ga je Hrvaški izročila novembra 2018, ko je plačal milijon evrov varščine, da bi se lahko branil s prostosti. Trdil je, da je nedolžen in da ga je odstranila politika.

Zdravi del Agrokorja je po propadu zaživel kot Fortenova. Spor Todorića in hrvaške države, ki je rešila Agrokor, še ni končan. Mednarodni center za poravnavo investicijskih sporov je pred kratkim zavrnil pritožbo hrvaške vlade in sprejel Todorićevo tožbo proti Hrvaški zaradi prestrukturiranja Agrokorja v okviru izredne uprave.

Todorić vlado s premierjem Andrejem Plenkovićem iz vrst HDZ na čelu že leta obtožuje, da so mu nezakonito odvzeli podjetje.

