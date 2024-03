Ivica Todorić je za hrvaško televizijo RTL v torek pojasnil, da ne bo sodeloval na aprilskih parlamentarnih volitvah, ker se ni imel časa pripraviti.

Stranko z imenom Hrvaška skupaj je ustanovil konec februarja. Na ustanovnem zboru je naznanil, da bo z njo nastopil na prihajajočih parlamentarnih volitvah, v svojem nastopu pa je v središče postavil ljudi in napovedal "konec plenjenja in laganja".

Nekdanji lastnik Agrokorja je za hrvaško televizijo N1 še nedavno dejal, da bo imel več mandatov od trenutno vladajoče stranke HDZ. Povedal je tudi, da ga zanima premierski položaj in da v politiko ne vstopa zato, da bi imel poslansko imuniteto.

Todorić vlado na čelu s premierjem Andrejem Plenkovićem, ki je tudi predsednik HDZ, že leta obtožuje, da so mu nezakonito odvzeli podjetje.

Poslovanje propadlega Todorićevega živilskega koncerna Agrokor so leta 2017 pod drobnogled vzeli kriminalisti, sledil je pregon nekdanjega lastnika in direktorja, nekaterih članov njegove družine in njegovih najožjih sodelavcev, ki so jih obtožili finančnih malverzacij in oškodovanj.

Zdravi del Agrokorja je po propadu zaživel kot Fortenova, spor med Todorićem in državo, ki je rešila Agrokor, pa še ni končan. Mednarodni center za poravnavo investicijskih sporov je pred kratkim zavrnil pritožbo hrvaške vlade in sprejel Todorićevo tožbo proti Hrvaški zaradi prestrukturiranja Agrokorja v okviru izredne uprave.