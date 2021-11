Aretirali nekdanjo tožilko, ker je opustila pregon Ivice Todorića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji najbogatejši Hrvat in prvi mož Agrokorja Ivica Todorić Foto: STA

Na Hrvaškem so danes med drugim aretirali nekdanjo namestnico zagrebškega državnega tožilca Mirelo Alerić Puklin in njenega moža Gorana Puklina ter nekdanjo članico uprave Agrokorja Piruško Canjug.

Zaradi suma korupcije in zlorabe položaja je danes hrvaška policija v sodelovanju z Uskokom vzela prostost več osebam, med katerimi je tudi nekdanja tožilka Mirela Alerić Puklin, poroča Jutarnji list. Tej naj bi organi pregona očitali, da je kot tožilka namenoma opustila pregon nekdanjih vodilnih v Agrokorju z Ivico Todorićem na čelu, hkrati pa je članici uprave podjetja Piruški Canjug dostavljala informacije o delovanju sodišča in policije. Tudi zato so danes policisti prostost odvzeli tudi Canjugovi.

Spomnimo, konec lanskega leta je bil ustavljen primer proti nekdanji upravi Agrokorja. Obtožnica je Ivici Todoriću, Canjugovi, Anteju Huljevu in Nicole De Rossi očitala oškodovanje podjetja v višini 1,2 milijarde kun (približno 160 milijonov evrov).