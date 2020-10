Sodišče oprostilo Ivico Todorića glede zlorabe položaja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zagrebško sodišče je poleg Todorića danes oprostilo še nekdanjega izvršnega direktorja Agrokorja Anteja Huljeva. Skupaj sta bila obtožena, da sta leta 2013 za storitve švicarske svetovalne družbe plačala 1,25 milijona evrov, čeprav sta vedela, da ne bodo opravljene, poročajo hrvaški mediji.

Oproščeni sta bili tudi avstrijska državljanka Nicole De Rossi, ki je bila odgovorna oseba v švicarski družbi, in Piroška Canjuga, nekdanja članica uprave Agrokorja. Druga je bila obtožena spodbujanja Todorića in avstrijske državljanke k storitvi kaznivega dejanja. Huljev in De Rossijeva bila tudi lastnika švicarske družbe.

Proti nekdanjemu najbogatejšemu Hrvatu poteka še najmanj ena preiskava zaradi suma kaznivih dejanj v Agrokorju, iz katerega je kasneje nastala Fortenova. Od jeseni 2017 preiskujejo okoliščine, v katerih naj bi skupaj s svojima sinovoma ter 12 nekdanjimi člani uprave koncerna in zagrebške podružnice revizorske hiše Baker Tilly iz blagajne na zasebne račune nakazal najmanj 130 milijonov evrov.

Todorić se je pred hrvaškim pravosodjem skrival v Londonu, Velika Britanija pa ga je Hrvaški izročila novembra 2018, ko je plačal milijon evrov varščine, da bi se lahko branil s prostosti.