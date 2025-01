Zagrebško sodišče je na zahtevo državnega tožilstva za 12 mesecev podaljšalo rok za vložitev obtožnice v primeru Agrokor. Tožilstvo nekdanjega lastnika hrvaškega koncerna Agrokor Ivico Todorića in 14 drugih obtožuje, da so podjetje oškodovali za 160 milijonov evrov, Todorić pa naj bi pridobil večmilijonsko premoženjsko korist.

Državno tožilstvo bi obtožnico na zagrebško županijsko sodišče po prvotni odredbi sodišča moralo vložiti do 17. januarja. Kot so v torek sporočili z državnega tožilstva, so za podaljšanje roka zaprosili decembra zaradi nezmožnosti dokončanja odrejenega finančno-računovodskega izvedenskega mnenja in vložitve obtožnice do roka.

Navedli so še, da so podaljšanje roka zahtevali zaradi obsežne materialne dokumentacije, na podlagi katere se izvaja izvedenstvo, pa tudi zaradi zapletenosti celotnega postopka v tej kazenski zadevi.

Hrvaško visoko kazensko sodišče je novembra 2023 potrdilo odločitev zagrebškega županijskega sodišča, da je finančno izvedensko mnenje, na katerem je temeljila prejšnja obtožnica proti nekdanjemu lastniku Agrokorja Ivici Todoriću v primeru, znanem kot Veliki Agrokor, nezakonit dokaz.

Državno tožilstvo je po tej obtožnici Todorića in 14 drugih oseb bremenilo več finančnih malverzacij, s katerimi naj bi Agrokor oškodovali za 160 milijonov evrov, Todorić pa naj bi pridobil premoženjsko korist v vrednosti 122,5 milijona evrov.

Izvedensko mnenje, za katerega je državno tožilstvo plačalo 1,3 milijona evrov, je bilo ključni dokaz državnega tožilstva, ki se je nato odločilo za vložitev nove obtožnice.

Na pogorišču Agrokora nastala Fortenova

Za Agrokor, ki je bil v lasti Todorića, je hrvaška vlada, potem ko se je koncern zaradi hude prezadolženosti znašel pred propadom, sprejela zakon o izredni upravi v sistemsko pomembnih podjetjih, znan kot Lex Agrokor. Postopek izredne uprave se je začel aprila 2017 in končal leta 2022. V tem času je na pogorišču Agrokorja nastala skupina Fortenova z novimi lastniki.

Poslovanje propadlega Todorićevega živilskega koncerna Agrokor so leta 2017 pod drobnogled vzeli kriminalisti, sledil je pregon nekdanjega lastnika in direktorja, nekaterih članov njegove družine ter njegovih najožjih sodelavcev, ki so jih obtožili finančnih malverzacij in oškodovanj.

Spor med Todorićem in državo, ki je rešila Agrokor, sicer še ni končan. Mednarodni center za poravnavo investicijskih sporov je namreč sprejel Todorićevo tožbo proti Hrvaški zaradi prestrukturiranja Agrokorja v okviru izredne uprave.