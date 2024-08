Kandidatka za najslabšo trgovino na Hrvaškem. Kaj je njen greh?

Bralec, ki že leta dopustuje na Visu, pravi, da se cene v tamkajšnjem Studencu spremenijo tudi do trikrat na dan. "Prodajalke nimajo časa spreminjati cen tako hitro. Ena je pri policah, druga na blagajni, na koncu kupci ne smejo kupiti živil po označeni ceni. Prodajalke pravijo, da so nemočne," je časopisu sporočil bralec. Dodal je, da so mu trgovke povedale, da zaradi tega ne kupujejo več v trgovini, kjer so zaposlene.

Studenac ima veliko majhnih trgovin, vendar prebivalci tam nakupujejo vse manj in gredo raje v Split. Težava je, da tega ne zmore vsak. Zlasti starejši bodo težko prišli do Splita, sploh pa bodo takšne cene ostale tudi po koncu turistične sezone, je opozoril bralec.

Povedal je tudi, da se včasih zgodi, da so v različnih trgovinah Studenac različne cene istega artikla. Kot primer je navedel mineralno vodo Donat, za katero je na Visu odštel 3,29 evra, v Zagrebu pa 2,18 evra. Kot pravi, razume, da so stvari na otokih dražje zaradi stroškov prevoza, a da razlika ne more biti tako velika.

Lokalno prebivalstvo je vdano v usodo. Pravijo, da vlada nenehno poudarja, kako podpira otoke, potem pa se dogajajo takšne stvari. Res imajo otočani popuste pri prevozu, a to ne velja za distribucijo, ki je prav tako del težave, posledično pa gredo cene v nebo.