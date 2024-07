V družbi Studenac so se v sporočilu za javnost opisali kot najhitreje rastoča maloprodajna veriga na Hrvaškem po številu trgovin. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1991 v Omišu pri Splitu.

Imajo 1.300 trgovin in šest tisoč zaposlenih

Od leta 2018, ko so pristali v lasti Enterprise Investors in začeli temeljito poslovno preobrazbo, pa so potrojili število svojih trgovin na hrvaškem trgu, tako z odpiranjem novih lokacij kot s prevzemi manjših maloprodajnih verig. Upravljajo 1.300 trgovin v južni slovenski sosedi in imajo več kot šest tisoč zaposlenih.

Pogodba o nakupu podjetja Kea iz Šentjurja je že podpisana, zdaj transakcija čaka na odobritev slovenske agencije za varstvo konkurence. Lastnik Kee je Boštjan Kukovičič s tremi odstotki, 97 odstotkov osnovnega kapitala pa je v lasti podjetja.

Imeli bodo še 31 trgovin, 250 zaposlenih in 50 milijonov prihodkov.

Šentjurski trgovec je družinsko podjetje z nekaj več kot 250 zaposlenimi, ki ima 31 trgovin, večinoma na Celjskem in Savinjskem, pa tudi v Mariboru, Prekmurju in na Krasu ter v primorsko-notranjski regiji. Lani je podjetje, kot so zapisali hrvaški prevzemniki, zabeležilo skoraj 50 milijonov evrov prihodkov.

"Širitev v Slovenijo je pomemben mejnik za naše podjetje," je v sporočilu za javnost navedel generalni direktor Studenca Michal Senczuk. Po njegovih besedah želijo v hrvaškem trgovcu nadaljevati uspešno zgodbo šentjurskega trgovca ter krepiti njegove lokalne in regionalne vezi.

"I sitno i bitno"

Za model Studenca so namreč značilne manjše prodajalne v lokalnih skupnostih, njihov slogan pa je Majhno, a pomembno ("I sitno i bitno"), so navedli.

"Verjamemo, da je naš model trgovin narejen tudi po meri slovenskih kupcev, ki iščejo hiter in preprost nakup karseda blizu svojega doma," je poudaril Senczuk.