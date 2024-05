Panvita v roke Hrvatom

Skupina Panvita, slovenska agroživilska družba, namenjena trajnostni pridelavi visokokakovostne hrane, in hrvaški Mplus se povezujeta z namenom umeščanja nove skupine kot vodilne v živilski industriji v jugovzhodni Evropi, sta sporočili obe podjetji.

"Z izjemo hitrejšega razvoja, rasti in širitve bodo Panvitine operacije potekale nemoteno naprej. Sedež in vodstvo ostajata v Rakičanu. V podporo nadaljnjim razvojnim in širitvenim procesom pa na dolgi rok načrtujejo tudi rast števila zaposlenih," napovedujejo.

Panvita ima več kot 700 zaposlenih

Skupina Panvita s tem pridobiva močnega strateškega partnerja za nadaljnji razvoj poslovanja v regiji. Skupina Mplus pa z naložbo v 51-odstotni delež Panvite širi svoje poslovanje v živilsko industrijo in vzpostavlja četrto poslovno vertikalo. Vrednost naložbe v Skupino Panvita znaša 50 milijonov evrov.

Skupina Panvita je eden največjih igralcev na slovenskem kmetijskem in živilskem trgu. Deluje v treh ključnih segmentih – primarno kmetijstvo, živilski sektor in proizvodnja trajnostne energije. Zaposluje več kot 700 ljudi in obdeluje več kot 3.500 hektarjev kmetijskih zemljišč. Skupina Panvita je leta 2022 dosegla dobrih 117 milijonov evrov prihodkov in več kot 10,3 milijona evrov EBITDA.

V okviru novega strateškega partnerstva se bosta obstoječi izkušeni vodstveni ekipi, ki jo sestavljata Peter Polanič kot predsednik uprave in Toni Balažič kot izvršni direktor, pridružila finančni direktor in predsednik nadzornega sveta iz Mplusa.

S čim vse se ukvarja družba Mplus?

Skupina Mplus (Meritus Investments, d. d.) deluje v panogah kontaktnih centrov, informacijske tehnologije, služb za zaposlovanje (HR), e-trgovine in z naložbo v Panvito še v kmetijstvu in živilstvu. V svoji lastniški strukturi združuje pokojninske sklade, institucionalne vlagatelje, mednarodne sklade zasebnega kapitala, razvojne institucije in zasebne vlagatelje. Poslovno skupnost Mplus sestavlja več kot 13.700 zaposlenih, skupina pa svoje storitve zagotavlja strankam, ki poleg Hrvaške poslujejo še v 57 državah po svetu.