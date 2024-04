Angležinja na Hrvaškem prvič poskusila burek in sprožila burne odzive #video

Angleški tiktoker Tugs Ward, ki že nekaj let živi v Splitu, je na TikToku objavil video s svojo sestro, ki je ob prvem obisku Hrvaške prvič poskusila sirov burek. Oziroma sirovo pito, če smo natančni.

"Hm, fino," je bil komentar njegove sestre, potem ko je poskusila grižljaj, na vprašanje, s koliko bi to jed ocenila na lestvici od 1 do 10, pa je odvrnila: "Šest."

"Šest?! Joj, ljudje bodo jezni," je njen odgovor komentiral Ward in imel na neki način prav. Ob objavi na TikToku so se namreč takoj oglasili nezadovoljni sledilci, ki pa jih je bolj kot ocena zmotila besedna zveza sirov burek.

Večina jih je bolj ali manj agresivno komentirala, da je "burek lahko le z mesom, vse drugo so pite", ob teh pa se je oglasilo tudi nekaj junakov, ki so oporekali, češ da to pravilo velja le v Bosni in Hercegovini, drugje pa ima lahko burek tudi drugačne nadeve.