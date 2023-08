Recept: dolenjska jabolčna pita

Sestavine:

500 g jabolk

300 g moke (tip 500)

50 g moke (tip 1100)

200 g margarine

100 g sladkorja

en pecilni prašek

en vaniljev sladkor

dve jajci

ena limona

rum

pet jedilnih žlic marmelade

ščepec soli

ena čajna žlica cimeta

sladkor v prahu (za posip)

Postopek:

V posodi zmešamo moko, pecilni prašek, jajci, margarino, sladkor, vaniljev sladkor, sol, malo ruma in naribano limonino lupino. Dobro zgnetemo, da dobimo gladko homogeno testo. Postavimo za eno uro v hladilnik, da testo počiva. Medtem narežemo jabolka na lističe in jih pokapamo z limoninim sokom. Nato dve tretjini testa razporedimo po pekaču, namažemo z marmelado in posujemo z jabolčnimi lističi. Lahko še malo posipamo s sladkorjem in cimetom. Iz preostalega testa naredimo svaljke in jih položimo čez jabolka tako, da nastane mreža. V pečici najprej pečemo pri 180 stopinjah Celzija 30 minut, nato pa pri 200 stopinjah Celzija še 20 minut. Ko je pečeno, pokrijemo s kuhinjskim prtom in pustimo nekaj minut, da se malo ohladi. Posipamo s sladkorjem v prahu in postrežemo.