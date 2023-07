Sestavine:

Za testo

250 g pirine moke

1 čajna žlička soli

150 g masla

2 žlici hladne vode

Za nadev

1 srednje velika bučka

100 g svežega sira

100 ml kisle smetane

1 jajce

100 g gavde ali podobnega poltrdega sira

manjši šopek peteršilja

sol in poper

Postopek:

Iz moke, masla, vode in soli zamesite testo. Ko je voljno in gladko, ga za pol ure postavite v hladilnik in medtem pripravite nadev. Polovico bučke narežite na tanke kolobarje, preostanek pa naribajte in zmešajte s svežim sirom, smetano, jajcem, nastrgano gavdo in nasekljanim peteršiljem ter solite in poprajte.

Ohlajeno testo razvaljajte v krog. Na sredino, a ne povsem do roba, namažite nadev in nanj zložite kolobarje bučk. Rob testa zapognite navznoter, čez rob nadeva, in premažite z razžvrkljanim jajcem. Pecite na 190 stopinj Celzija okoli 30 minut.

