Dolga vrsta pred Burek Olimpijo: brezplačne bureke delili v čast Luki Dončiću #foto

Nekateri so prišli posebej s tem namenom, druge pa je novica, da burek lahko dobijo brezplačno, prijetno presenetila. V čast Luki Dončiću in njegovi spektakularni predstavi na zadnji tekmi so v Burek Olimpiji delili brezplačne bureke.

Pred prodajalno Burek Olimpija na Bavarskem dvoru se je že malo pred 17. uro vila dolga vrsta. Nekateri so prišli z namenom, saj so na družbenih omrežjih zasledili objavo, da bodo med 17. in 18. uro v čast izjemni predstavi Luke Dončića lahko prejeli brezplačen burek z jogurtom, spet drugi so ob pogledu na kolono le začudeno spraševali, kaj se dogaja.

"Šla sem iz službe, in ker sem bila lačna, sem se odločila, da se ustavim tukaj, ker mi je na poti," pripoveduje naša sogovornica, ki je povsem po naključju danes burek jedla zastonj. Za burek je sicer treba odšteti 3,5 evra.

"Luka Dončić časti burek," pove Vinko Zovko iz Burek Olimpije. Kot je povedal za Siol.net, kljub navalu bojazni, da bi burekov zmanjkalo, ni. Ob našem obisku so imeli na zalogi tisoč burekov, a te pečejo sproti in vedno sveže dovažajo v prodajalno.

"Veliko pove, da obiskovalci na Facebooku vidijo našo objavo, da delimo burek v čast Luki Dončiču, in potem pridejo k nam," pravi Zovko. Za takšno gesto so se odločili, ker želijo, da imajo tudi navijači nekaj od izjemnih uspehov našega športnika.

Foto: Siol.net

Foto: Siol.net