Malica malo drugače? Včasih prav paše. #nagradnaigra

V Pekarni Pečjak so za vse ljubitelje bureka pripravili novo presenečenje. Ker sledijo prehrambnim trendom in spremenjenim potrošniškim navadam, so širokemu naboru burekov dodali nov izdelek, ki so ga poimenovali burek à la mesni .

Široka paleta okusov še dopolnjena

Po čem radi posežemo, ko smo lačni, a se nam mudi? Naj bo to malica, hitro kosilo ali občutek volčje lakote, ki nas popade v poznih večernih urah, najpogosteje izberemo vedno slastni burek. Ta jed izvira iz turške kulinarike, njena priljubljenost pa se je razširila po širši balkanski regiji in nezadržno osvaja vso Evropo. Pri nas priljubljenost in prepoznavnost te jedi rasteta že petdeset let.

Burek je ena od najbolj priljubljenih jedi Pekarne Pečjak. Kupci lahko izbiramo med zares široko paleto okusov burekov, kamor spadajo:

skutni,

mesni,

ajdov s skuto,

burek s skuto in špinačo,

jabolčni (veganski),

bučni z jabolki (veganski)

piščančji,

krompirjev,

porov in

pizza burek.

Foto: Pekarna pečjak d.o.o. Obstoječi skupini dodajajo nov izdelek, ki so ga poimenovali burek à la mesni. Nadev je pripravljen na osnovi stročnic (graha), čebule in začimb. Čeprav je pripravljen popolnoma brez mesa, struktura in okus nadeva spominjata na goveje meso. S poimenovanjem burek à la mesni (ki pomeni kot mesni) želijo povedati, da je izjemno dobra alternativa mesnemu bureku, pri čemer niso sprejemali kompromisov pri okusu.

Vedno najboljša kakovost

V izdelkih Pekarne Pečjak ni nadomestkov, uporabljajo le naravne sestavine. Izbira visoko kakovostnih sestavin je osnova za izdelavo vseh izdelkov. Izdelki Pekarne Pečjak imajo bogat nadev, vsebujejo le jajca talne reje, prednost dajejo lokalno pridelanim sestavinam. Če je na trgu mogoče dobiti slovenske sestavine, najprej izberejo slovensko, lokalno. In prav ta predanost odličnosti nam, kupcem, zagotavlja konsistenten, prepoznaven okus, ki nas vedno znova zadovolji.

Kakovost izdelkov potrjujejo tudi zlata odličja za odlične pekovske izdelke, ki jih vsako leto podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije in katerih prejemnik je tudi Pekarna Pečjak. Oznaka zlato odličje ne pomeni le najvišje kakovosti izdelka, temveč tudi zavezo proizvajalca, da zagotavlja enako kakovost izdelka vse leto.

Vedno v koraku s časom

V Pekarni Pečjak se zavedajo sprememb v prehrambnih navadah, omejitev nekaterih kupcev in sprememb, ki jih od nas zahteva sodoben ritem življenja. Podjetje zato razvija specialne linije izdelkov. To so: ekološki (bio) izdelki, veganski izdelki, izdelki brez mleka ali jajc ter izdelki s funkcionalnimi lastnostmi.

Burek à la mesni je veganski izdelek. Poleg veganom in vegetarijancem je namenjen tudi vsem, ki bi se (morda le za določen čas) želeli izogniti mesu. Hkrati je na analizi pridobil prehransko trditev vir beljakovin, kar pomeni, da vsaj 12 odstotkov energijske vrednosti živila zagotavljajo beljakovine, zato je zanimiv tudi za kupce z aktivnim življenjskim slogom.

Novi burek je na voljo v trgovinah Pekarne Pečjak in pri vseh večjih trgovcih v Sloveniji. Najdemo ga v dveh oblikah, pripravljenega za dopeko ali zamrznjenega, tako da nas doma vedno pričaka vroč, dišeč in okusen obrok.