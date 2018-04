Tako Američanka in Slovakinja, ki živita v Sloveniji, pečeta burek #video

Poljakinja, Slovakinja in Američanka, ki živijo v Sloveniji in so tudi vse bolj priljubljene youtuberke, so združile moči in posnele video, v katerem se lotijo priprave Slovencem zelo ljube jedi - bureka.

Foto: Foreigners Speak Slovene

Poljakinjo Aniko in Slovakinjo Petro je v Slovenijo pripeljala ljubezen, pred dobrima dvema letoma pa sta se odločili, da bosta svoje "spopadanje" s slovenščino in vsem drugim, kar je slovensko, začeli beležiti v videoblogu. Tako je na YouTubu nastal kanal Foreigners Speak Slovene (Tujki govorita slovensko), ki je do zdaj zbral že več kot dva tisoč sledilcev.

Pred kratkim pa sta združili moči s še enim dekletom s podobno zgodbo, Američanko Mariah, ki jo je v Slovenijo prav tako pripeljala ljubezen in ki svoje dogodivščine v novi domovini prav tako beleži na YouTubu - njen kanal ima že prek deset tisoč sledilcev.

Izziv: sirov burek in pica burek

Anika, Petra in Mariah so se v skupnem videu lotile peke bureka - Mariah se je odločila za sirovega, Petra za slovensko specialiteto pica burek, Anika pa ju je snemala in dobila tudi nalogo, da prva poskusi končne izdelke.

V videu so se dekleta med pripravo bureka dotaknile tudi drugih tem, povezanih s Slovenijo in hrano - med drugim so ugotovile, da je v slovenski kulinariki izjemno pomemben krompir, pa tudi da kisla smetana izboljša vsako jed.

Prav tako so ugotovile, da je priprava bureka vse prej kot preprosta - Mariah je testo svojega sirovega bureka med zvijanjem strgala in napovedala: "Okus bo izjemen, videz pa sramoten."

In res: dekleta so se strinjala, da tako sirov burek kot pica burek sicer nista bila videti dobro, zato pa sta bila oba izjemno okusna. Končna sodba? Prvi mednarodni burek izziv so uspešno izpolnile - tudi zato, ker med komentarji pod videom ni še nobenega razburjenega uporabnika, ki bi besnel, da lahko izraz burek uporabljamo le za mesno različico.