Biser med hoteli tik ob slovenski meji

Da bi se že ob prvomajskih počitnicah pogreli na toplem soncu ali se morda celo skopali v pomladno ogretem morju, se vam ni treba odpraviti daleč. Prestižni hotel z rajsko plažo, ki je od naše prestolnice oddaljen le dobro uro in pol vožnje, vabi s posebno ponudbo za izbran okus. Privoščite si vikend oddih, posvečen dobri hrani, najboljšemu vinu in vodenemu umetniškemu ustvarjanju, ali pa se prepustite razvajanju v luksuznem wellness centru. Rezervirajte svoj pomladni ali poletni dopust na skriti prestižni lokaciji že danes in si zagotovite ugodno ponudbo.

Stran od turističnega vrveža in množice dopustnikov s prav posebno kulinarično ponudbo in rajsko plažo vabi Kempinski Hotel Adriatic, ki se nahaja tako blizu Slovenije, da boste lepote Pirana, Bernardina, Portoroža in celo Lucije lahko gledali kar z ležalnika na plaži.

Foto: Kempinski Hotel Adriatic

Kempinski Hotel Adriatic je kot nalašč za sproščujoč oddih v dvoje ali za doživetij polne družinske počitnice. Ob tem pa bodo v hotelu s svojo vrhunsko ponudbo poskrbeli za še tako izbran okus gostov, zaradi česar ni presenetljivo, da prav ta hotel zelo radi obiščejo tudi zvezdniki svetovnega kova.

Preverili smo, kaj vse svojim gostom ponujajo v tem čudovitem prestižnem hotelu nasproti slovenske obale.

Z zgodnjo rezervacijo do 30 odstotkov ceneje Zagotovite si izjemno ceno z zgodnjo rezervacijo. Rezervirajte vaš spomladanski ali celo poletni oddih kar 30 odstotkov ceneje. V tej izjemni ponudbi lahko izberete luksuzno sobo po vaši izbiri, v ceno pa bo vključen tako gurmanski zajtrk v restavraciji Dijana kot tudi vstop v spa center s savno, bazeni in fitnesom.

Foto: Kempinski Hotel Adriatic

Nežna in mila jadranska klima je navdihnila Carolea Spa center v Kempinski Hotelu Adriatic, ki na kar tri tisoč kvadratnih metrih ponuja najbolj luksuzno wellness doživetje. Popolna kombinacija aktivnosti in sprostitve v Carolea Spa centru se začne v zunanjem fitnesu s pogledom na hotelski vrt, ki ga dopolnjujejo aktivnosti v notranjem fitnesu s pogledom na zunanji bazen. Poskrbljeno je tudi za vodene tečaje joge.

Morda pa vas bolj privlačijo vodne aktivnosti. Zaplavajte v ogrevanem notranjem ali zunanjem bazenu ali pa se sprostite v masažni kadi z razgledom.

Raziščite svet savn, zasebnih zdravilišč in drugih sprostitvenih aktivnosti. Spoznajte skrivnosti turških in maroških kopalnih ritualov v luksuznih sobah iz belega marmorja. Ponudba Hamam v Kempinski Hotelu Adriatic je zdaj na voljo z 20-odstotnim popustom, ki ga lahko izkoristite v naslednjih štirih mesecih.

Foto: Kempinski Hotel Adriatic

Dogodivščine za vso družino

Čeprav se nahaja na odmaknjeni lokaciji stran od trušča in prepolnih ulic, v Kempinski Hotelu Adriatic ne bo manjkalo razvedrila za vso družino. Prav za družine z otroki so namreč pripravili poseben družinsko-pustolovski paket, ki v ceni nočitev zajema tudi vstopnino za obisk Dinoparka v bližnji Funtani.

Foto: Kempinski Hotel Adriatic

Družinam so v hotelu na voljo povezane luksuzne sobe oziroma suite, pri čemer je cena sobe za otroke, mlajše od 18 let, znižana za 50 odstotkov. Medtem ko se bodo otroci lahko čez dan zabavali tudi v Otroškem klubu, se bodo lahko starši sprostili v modernem spa centru Carolea Spa. Celotna družina bo imela v ceno vključen tudi zajtrk v restavraciji Dijana.

Foto: Kempinski Hotel Adriatic

Da bi gostje na dopustu lahko doživeli nekaj unikatnega, so v Kempinski Hotelu Adriatic pripravili kar dva senzorično umetniška vikenda, posvečena vinu in slikanju na platno. Temu bosta v mesecu maju in juniju posvečeni dve soboti, in sicer 4. maj in 8. junij.

Gostje bodo tako lahko ob rezervaciji vikend paketa Pain & Wine svoj sprostitveni vikend začeli z vodeno vadbo joge, ga nadaljevali ob delavnici slikanja na platno, kjer bo lahko vsak udeleženec za več umetniškega navdiha svoje brbončice razvajal ob kozarcu kakovostnega vina in polnem pladnju istrskih dobrot.

Ljubitelje slikanja bodo ob prihodu razveselili tudi s pijačo dobrodošlice in številnimi popusti ob rezervaciji katere izmed luksuznih sob ali suit. Da bo doživetje še bolj čutno, bodo obiskovalci delavnic prejeli tudi desetodstotni popust na wellness doživetja.

Posebna prvomajska ponudba

Za razvajanje vam ni treba čakati do poletja. Pred nami so prvomajski prazniki, z njimi pa priložnost, da svoje želje uresničite že danes. Izkoristite izvrstno kulinarično ponudbo, ki so jo ob prazniku dela pripravili v Kempinski Hotelu Adriatic.

Foto: Kempinski Hotel Adriatic

V sredo, 1. maja, bodo v restavraciji Dijana postregli s prav posebno BBQ večerjo, na kateri boste lahko svoje brbončice razvajali ob mesnih, ribjih, vegetarijanskih in veganskih jedeh. Medtem ko boste ob pogledu na Jadransko morje lahko prisluhnili zvokom žive glasbe, boste lahko uživali v okusih specialitet z žara, morske hrane in v široki ponudbi lokalne žgane pijače.

V petek, 3. maja, in soboto, 4. maja, boste lahko zvečer ob živi glasbi uživali ob trihodnem meniju z morskimi sadeži in mesom. Na voljo bo tudi brezplačna degustacija vin Degrassi in žgane pijače Distillery Rossi.

Foto: Kempinski Hotel Adriatic