Novica, da Izidor Krivec in Danilo Dujović prodajata večinski delež Celjskih mesnin, je odjeknila pred mesecem dni, kmalu nato pa se je zapletlo. Celjsko okrožno sodišče je namreč le nekaj dni po podpisu dogovora s Hrvati na zahtevo tožilstva vpisalo plombo, s katero je Krivcu prepovedalo, da proda ali zastavi 60-odstotni delež Celjskih mesnin, piše Necenzurirano.

Omenjeni delež je uradno v lasti avstrijskega podjetja CM Invest, ki sta ga dolgo obvladovala Krivec in Dujović. Prav prek tega podjetja, v katerem je Dujović svoj 40-odstotni lastniški delež že prodal Braći Pivac, je hrvaška skupina želela izpeljati prevzem Celjskih mesnin.

Tožilstvo z blokado lastništva

Iz dokumentacije, ki so jo pridobili na portalu, je razvidno, da se je tožilstvo za blokado lastništva Celjskih mesnin odločilo zaradi kazenske zadeve, v kateri je prvi osumljenec Mirko Tuš, ustanovitelj in dolgoletni direktor trgovske verige Engrotuš. Temu naj bi Dujović pomagal pri 30 milijonov evrov vrednem oškodovanju Engrotuša. Prav toliko koristi naj bi z istimi spornimi posli ustvarile Celjske mesnine in povezana podjetja. Dujović je tako osumljen kaznivega dejanja pomoči pri zlorabi položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

Posli segajo v leto 2010, ko sta Krivec in Dujović iskala najkrajšo pot do vračila posojil, najetih za financiranje prevzema Celjskih mesnin. V istem obdobju je Tušev poslovni imperij zaradi prezadolženosti in neuspešnih dogovorov z bankami drsel v insolventnost.

Sumijo jih subvencijskih goljufij

Uradnih informacij o dogajanju okrog Celjskih mesnin ni mogoče dobiti, Krivec izjav ne daje, Dujovićev odvetnik Blaž Kovačič Mlinar pa blokade lastništva prav tako ni želel komentirati, še piše Necenzurirano.

Sicer je hrvaška policija po nalogu urada evropskega javnega tožilca (EPPO) zaradi suma več milijonov evrov vredne subvencijske prevare poleg poslovnih prostorov Mesne industrije Vajda pretekli teden začela preiskovati tudi prostore podjetja Braća Pivac. Več hrvaških državljanov utemeljeno sumijo subvencijskih goljufij v vrednosti več milijonov evrov in ponarejanja listin na škodo proračuna EU.