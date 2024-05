Celjske mesnine prehajajo v last hrvaške družbe Mesna industrija Braća Pivac. Prodajna pogodba je že podpisana in bo začela veljati po soglasju pristojnih organov, so sporočili iz Celjskih mesnin. Upravljavska struktura se ne spreminja, predsednik uprave ostaja Izidor Krivec.

Novi strateški partner prevzema poslovne segmente Celjskih mesnin, to so družba Celjske mesnine Z'dežele z obrati za proizvodnjo in predelavo mesa in drugih trajnih in poltrajnih izdelkov, Pršutarna S' Krasa ter invalidsko podjetje Celjske mesnine - Storitve. Radgonske gorice niso predmet prodaje in bodo v prihodnje v izključni lasti Izidorja Krivca.

Prodajna pogodba je z lastnikom družbe Celjske mesnine, družbo CM Invest, že podpisana in bo začela veljati po soglasju pristojnih organov.

Krivec: To je dobra novica za podjetje, zaposlene, dobavitelje in potrošnike

Vstop strateškega partnerja v Celjske mesnine je po Krivčevih besedah dobra novica za podjetja, zaposlene, dobavitelje in potrošnike. Celjske mesnine so že zdaj največji odkupovalec živine in predelovalec rdečega mesa v Sloveniji. Tako bo ostalo tudi v prihodnje, je zagotovil.

"V mesni industriji v Sloveniji in širši regiji poteka povezovanje. Trg je vedno bolj odprt. Podjetja, ki imajo več milijard prometa, neposredno vstopajo tudi na naše police. Zato bo to partnerstvo obojestransko koristno, saj bo omogočilo nadaljnjo rast Celjskih mesnin in tudi nove skupine, ki bo največja in najuspešnejša na področju rdečega mesa v regiji," je Krivec zapisal v sporočilu za javnost.

Dodal je, da ostajajo Celjske mesnine še naprej dober in zanesljiv partner slovenskih zadrug, družinskih kmetij in eden najpomembnejših oskrbovalcev slovenskega potrošnika s kakovostno slovensko hrano. "Kot do zdaj se bomo po najboljših močeh trudili za stabilno slovensko prehransko varnost in samooskrbo. Blagovna znamka Z Dežele se bo krepila še naprej," je zagotovil.

Del hrvaške proizvodnje bodo preselili v Celje

Mesna industrija Braća Pivac ima na Hrvaškem lastne obrate za proizvodnjo in predelavo mesa in je cenjena tako na domačem kot tudi mednarodnem trgu. Zaradi optimizacije proizvodnega procesa in večje učinkovitosti distribucije nameravajo del proizvodnje združiti v Celju. Predsednik uprave Neven Pivac posel vidi kot logično povezovanje močnih in avtohtonih podjetij.

"Celjske mesnine smo prepoznali kot družbo z velikim potencialom. Poleg zagotavljanja še boljše likvidnosti se bomo z vstopom v lastniško strukturo z vlaganji in celovitim izboljšanjem poslovanja osredotočali na ustvarjanje pogojev za njen nadaljnji še uspešnejši razvoj," je povedal Pivac. Dodal je, da bodo pri svojem delovanju spoštovali kulturno dediščino Celjskih mesnin in strateško pristopali k ohranjanju trajne prisotnosti te slovenske blagovne znamke na trgu.

V skupini Pivac, ki je v družinski lasti, sta poleg Mesne industrije Braća Pivac, ki je v Vrgorcu v Splitsko-dalmatinski županiji nastala leta 1952, še družbi PKK Karlovačka mesna industrija in Mesna industrija Vajda. Mesna industrija Braća Pivac je ob tem tudi lastnik konditorskega podjetja Kraš in z več kot petodstotnim lastniškim deležem eden največjih posamičnih lastnikov Podravke.