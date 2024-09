Celjske mesnine lani z 1,7 milijona evrov izgube

Lanski čisti prihodki Celjskih mesnin so sicer znašali skoraj 102 milijona evrov, medtem ko so bili leto prej doseženi v višini 91,4 milijona evrov. Za letos načrtujejo štiriodstotno rast prihodkov in dobiček iz poslovanja v višini enega milijona evrov. Večje naložbe letos niso načrtovane.

Cene osnovne surovine niso padle

Kot je v poslovnemu poročilu še zapisal direktor Celjskih mesnin Izidor Krivec, jih je leta 2022 prizadela energetska kriza, lani pa še nepričakovana rast cen svinjine, in sicer skozi vse leto.

"Vseskozi se je pričakoval padec cen, a se to ni zgodilo v pričakovanih odstotkih. V jesenskih mesecih se je že nakazoval padec, a se je decembra krivulja nabavne cene osnovne surovine ponovno obrnila. Prodajnih cen nam ni uspelo dvigniti dovolj zaradi pritiska trgovcev na cene in nelojalne konkurence," je dejal Krivec.

Sicer je podjetje, ki zaposluje okrog 400 delavcev, lani nadaljevalo prizadevanja za izboljšanje vplivov na okolje. Tako so se lotili selektivnega zbiranja organskih in ostalih odpadkov ter racionalizacije porabe energentov in pitne vode, nameščali so tudi obnovljive vire energije.

Med ukrepi za izboljšanje poslovanja je Krivec izpostavil racionalizacijo obratov in izdelkov ter posledično zmanjšanje števila zaposlenih. Posebna skrb je namenjena tudi likvidnostni politiki.

Pri prodaji večinskega deleža Hrvatom se je zataknilo

Krivec, ki je tudi večinski lastnik Celjskih mesnin, in njegov dolgoletni poslovni partner Danilo Dujović sta se sicer letos spomladi zaradi medsebojnega spora odločila, da večinski delež v Celjskih mesninah podjetja prodata hrvaški skupini Braća Pivac. Pogodbo o nakupu so podpisali maja, posel pa bi morali izpeljati v dveh korakih prek Avstrije.

Načrtovane prodaje pa po poročanju medijev za zdaj ne bo, saj je Krivcu pristojno sodišče v Celovcu prepovedalo razpolaganje z lastniškim deležem v podjetju CM Invest, prek katerega obvladuje Celjske mesnine. Poleg tega specializirano državno tožilstvo Dujovića preganja zaradi kaznivega dejanja pomoči pri zlorabi položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, sodišče pa je vpisalo plombo na lastniški delež Celjskih mesnin.

Hrvaška skupina, ki ima trenutno v lasti 40 odstotkov Celjskih mesnin, tako vsaj v naslednjih mesecih ne bo mogla pridobiti večinskega deleža.