Evropska centralna banka (ECB) je na račun zviševanja obrestnih mer lani vknjižila rekordnih 7,9 milijarde evrov izgube, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gre za drugo zaporedno leto, ki ga je ECB sklenila v rdečih številkah. Do izgub je prišlo zaradi ohranjanja stabilnosti cen, pojasnjuje ECB.

Evropska centralna banka (ECB) je na račun zviševanja obrestnih mer lani vknjižila rekordnih 7,9 milijarde evrov izgube, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gre za drugo zaporedno leto, ki ga je ECB sklenila v rdečih številkah.

Leta 2023 je ECB ustvarila 1,3 milijarde evrov izgube, s čimer je v rdeče številke zdrsnila prvič po letu 2004. Takratna izguba bi bila na podobni ravni kot lanska, če ECB ne bi sprostila preteklih rezervacij za pokrivanje izgub.

"Izgube prihajajo po več letih precejšnjih dobičkov in so posledica sprejetih ukrepov ... za izpolnjevanje njenega primarnega mandata ohranjanja stabilnosti cen," so pri ECB zapisali v sporočilu za javnost.

Svet ECB je v boju proti inflaciji od julija 2022 do oktobra 2023 desetkrat zapored dvignil osrednje evrske obrestne mere, kar je bil rekordni niz zaostrovanja denarne politike.

Depozitna obrestna mera, po kateri banke nalagajo sredstva pri centralnih bankah območja z evrom, je konec leta 2023 vrh dosegla pri štirih odstotkih, navaja AFP.

Po juniju rezi obrestnih mer, a brez vpliva na izid

Ko se je stopnja inflacije v območju z evrom začela umirjati, je ECB junija lani začela z rezi obrestnih mer, vendar to ni zadoščalo, da bi bistveno vplivalo na izgube.

Pri ECB so pojasnili, da bodo izgube iz zadnjih dveh let "izravnane s prihodnjimi dobički" v bilanci stanja ECB.

ECB bo v prihodnjih letih sicer še vedno beležila izgube, vendar naj bi bile te manjše od tistih, ki so nastale v letih 2023 in 2024. "Po tem naj bi ECB ponovno začela ustvarjati dobiček," je sporočilo povzela AFP.

Kot so še zagotovili, banka ostaja v stabilnem finančnem položaju in lahko ne glede na izgube izpolnjuje svoj mandat zagotavljanja stabilnosti cen.