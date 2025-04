Bodo krediti po odločitvi Evropske centralne banke cenejši?

Evropska centralna banka je v četrtek že šestič zapored in sedmič od junija lani znižala evrske obrestne mere. Ali to pomeni, da bo najem kreditov postal cenejši? Glede na pretekle trende skoraj zagotovo, vprašanje pa je le, kako hitro se bo to zgodilo v Sloveniji, meni finančni analitik.

Ključne obrestne mere, ki jih določa Evropska centralna banka (ECB), so pomembni instrumenti za vpliv na inflacijo in gospodarsko rast v območju evra. Z vidika (hipotekarnih) posojil je najpomembnejša obrestna mera ECB tako imenovana obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja. Ta obrestna mera določa, kako drago ali poceni si banke izposojajo denar pri ECB.

Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za denarno politiko, bo tako po novem pri 2,25 odstotka. Obrestni meri za operacije glavnega refinanciranja in odprto ponudbo mejnega posojila pa bosta pri 2,40 oziroma 2,65 odstotka. Nove obrestne mere bodo začele veljati 23. aprila. Na fotografiji sedež ECB v Frankfurtu. (STA) Foto: Unsplash

Če ECB obrestne mere zviša, si banke denar izposojajo dražje, višje stroške pa prevalijo na potrošnike, ki zato najemajo dražje kredite oziroma je obrestna mera na bančna posojila višja. Nasprotno se ob znižanju obrestnih mer Evropske centralne banke obrestne mere za posojila in kredite praviloma znižajo.

Obresti na kredite sledijo obrestnim meram ECB

Analiza gibanja obrestnih mer, ki jih določa ECB, in obresti na kredite – v konkretnem primeru fiksne obrestne mere za hipotekarna posojila z odplačilno dobo 20 let – v obdobju med letoma 2010 in 2024 pokaže precej tesno dolgoročno korelacijo.

Foto: Claude AI / Siol.net

Ko so ključne evrske obrestne mere začele padati, je v evroobmočju cenejši v povprečju postal tudi najem oziroma odplačevanje kreditov, ko pa so se začele dvigovati, so dražja postala tudi posojila.

Krediti bodo cenejši, meni analitik

Da je korelacija med evrskimi obrestnimi merami, ki jih je Evropska centralna banka v četrtek znižala že šestič zapored, in obrestnimi merami na kredite zelo visoka, je za Siol.net potrdil tudi finančni analitik in upravljavec alternativnih skladov David Vegelj.

Po njegovih besedah znižanju obrestnih mer, ki jih določa ECB, praviloma zelo hitro sledijo tudi cenejši krediti.

Fiksne obrestne mere za posojila je po več zaporednih rezih ECB v evrske obrestne mere v preteklih mesecih že znižalo več slovenskih bank oziroma bank, ki poslujejo v Sloveniji. Foto: Shutterstock

Meni sicer, da se bo v Sloveniji morda to zgodilo nekoliko z zamikom, saj obresti na kredite po njegovih besedah padajo počasi, ne hitro. Kot je dejal, se to verjetno dogaja zato, ker je na trgu v Sloveniji premalo konkurence.