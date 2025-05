Več kot 90 odstotkov ljudi, ki so v Sloveniji lani vzeli posojilo za nakup nepremičnine, ima višjo plačo od povprečne. Četrtina kupcev ima kar dvakrat višjo plačo od povprečne. Slovenci najpogosteje pri banki za nakup stanovanjske nepremičnine najamemo posojila za od 15 do 20 let.

Štiriindvajset odstotkov ljudi, ki so lani kupili stanovanjsko nepremičnino s pomočjo posojila, vsak mesec prejme vsaj dvakrat večjo plačo kot povprečni Slovenec, je razkrila Banka Slovenije v mesečnem biltenu za april. Kot razkriva analiza centralnih bankirjev, sta od leta 2019 opazna predvsem dva trenda.

Delež kupcev, ki so stanovanjsko nepremičnino kupili s pomočjo posojila in zaslužijo dvakratnik povprečne mesečne plače ali manj, se je v petih letih povečal za četrtino. Hkrati se je v istem obdobju za skoraj polovico zmanjšal delež kupcev, ki so stanovanjsko nepremičnino kupili s pomočjo posojila in zaslužijo povprečno plačo ali manj.

Povprečna plača v Sloveniji

Povprečna neto plača v Sloveniji je letos februarja znašala 1.550 evrov. Za lansko leto je povprečna neto plača znašala 1.526 evrov, leta 2019 pa 1.133 evrov.



Kakšen delež plače gre za posojila?

Slovenci v povprečju za odplačilo stanovanjskega dolga namenimo 34 odstotkov svojega dohodka, vendar je glede na podatke Banke Slovenije od leta 2019 opaziti velike spremembe. Tako je še leta 2020 15 odstotkov Slovencev za financiranje stanovanjskih posojil namenilo manj kot 20 odstotkov svojih prihodkov, lani pa je to uspelo le še osmim odstotkom posojilojemalcev.

Za slabo polovico se je od leta 2019 zmanjšal tudi delež Slovencev, ki so za posojilo mesečno odšteli med 20 in 30 odstotki svojih prihodkov. Je pa za približno 15 odstotkov zrasel delež Slovencev, ki za posojilo odštejejo od 30 do 40 odstotkov svojih mesečnih prihodkov. Za več kot sto odstotkov se je od leta 2019 povečalo število Slovencev, ki vsak mesec odštejejo skoraj polovico svojih prihodkov za poplačilo stanovanjskega posojila.

Slovencev, ki bi odšteli več kot polovico svojih prihodkov za poplačilo posojila, lani skorajda ni bilo več. Še leta 2019 je bilo takih pet odstotkov vseh posojilojemalcev.

Trg nepremičnin v 2024

Glede na še začasno število evidentiranih prodaj za leto 2024 so pri geodetski upravi (Gurs) ocenili, da je bilo lani v Sloveniji prodanih okoli 7.000 stanovanj v večstanovanjskih stavbah in okoli 5.000 stanovanjskih hiš. Pri Gursu tudi menijo, da se je v letu 2024 število prodaj stanovanj na ravni države v primerjavi z letom 2023 zmanjšalo za od 15 do 20 odstotkov, v primerjavi z letom 2022 pa za od 25 do 30 odstotkov. Število prodaj stanovanjskih hiš se je v primerjavi z letom 2023 zmanjšalo za od deset do 15 odstotkov, v primerjavi z letom 2022 pa prav tako kot pri stanovanjih za od 25 do 30 odstotkov. V primerjavi z letom 2021, ko je število kupoprodajnih poslov po epidemiji doseglo vrh, je bilo število prodaj stanovanj manjše za okoli 40 odstotkov, število prodaj hiš pa za okoli 35 odstotkov

Za koliko let se Slovenci zadolžijo za dom?

Največ Slovencev za nakup doma vzame posojilo za od 15 do 20 let. To je lani naredila skoraj polovica vseh tistih, ki so kupili stanovanjsko nepremičnino s pomočjo banke. Posojila z dobo odplačevanja 30 let med Slovenci niso najbolj priljubljena, lani se je za to odločila le polovica kupcev. Tretjini kupcev bo uspelo stanovanjsko posojilo poplačati v največ 15 letih, slabih deset odstotkov kupcev pa bo za poplačilo banke potrebovalo od 20 do 25 let.