Negotovost v svetovni trgovini je najverjetneje dosegla vrh, vendar pa ostaja na visokih ravneh, ocenjuje višji ekonomist v oddelku za naložbeno strategijo za regijo srednje in vzhodne Evrope Mauro Giorgio Marrano iz skupine Unicredit. V tej mednarodni bančni skupini v prihodnjih mesecih predvidevajo šibkejšo gospodarsko rast v ZDA, a recesije ne napovedujejo. Medtem ko bo v evroobmočju inflacija zaradi trgovinskih napetosti ostala na nizkih ravneh, pa je iz istega razloga pod vprašajem okrevanje potrošnje, je na novinarski konferenci, na kateri so v Unicreditu predstavili nove naložbene sklade Onemarkets, ocenil Marrano.

Pod Trumpom nizka gospodarska rast in visoka inflacija

V mednarodni bančni skupini Unicredit ocenjujejo, da se bo gospodarska rast v ZDA do konca leta 2026 gibala med 0,3 in 0,6 odstotka. Medtem se bo inflacija, ki je trenutno na nizkih ravneh, v prihodnje bistveno zvišala.

V Evropi nizka inflacija in konec zniževanja obresti

V Unicreditu napovedujejo, da bo Evropska centralna banka zaradi obvladane inflacije končala z zniževanjem osrednje evrske obrestne mere, ki naj bi do konca leta 2026 ostala pri 1,75 odstotka. Ravno danes je sicer ECB še sedmič za 0,25 odstotne točke znižala osrednjo obrestno mero, ki tako znaša dva odstotka.

Prihajajo finančni velikani

Unicredit je sicer predstavila nove produkte na tržišču vzajemnih skladov v sodelovanju z vodilnimi svetovnimi upravljavci premoženja – Amundi, Allianz Global Investors, Blackrock, Fidelity, J.P. Morgan, Pictet in PIMCO, ki na slovenskem trgu še niso prisotni.

V Unicreditu so prepričani, da bodo pospešili rast na področju vzajemnih skladov in da bodo z inovativnimi produkti vplivali na kakovost trga in zadovoljstvo strank. Foto: Ana Kovač

Slovenija kot 11. z Onemarkets

Gre za sklade Onemarkets, ki so jih leta 2022 uvedli v Italiji, Nemčiji in Avstriji, pozneje pa še v Grčiji, na Češkem in Slovaškem, v Bolgariji, na Madžarskem, v Bosni in Hercegovini ter v Romuniji. Krovni sklad Onemarkets Fund skupno upravlja za več kot 18 milijard evrov premoženja.

V Unicreditu so prepričani, da bodo pospešili rast na področju vzajemnih skladov in da bodo z inovativnimi produkti vplivali na kakovost trga in zadovoljstvo strank.

Unicredit Sloveniji napoveduje 1,8-odstotno rast



Kot je ob robu novinarske konference za STA ocenil Matthias Zeinitzer iz sklada Blackrock, je na slovenskem trgu naložbenih skladov še kar nekaj neizkoriščenega potenciala. "Po našem mnenju bo imela Slovenija na področju investicij enako rast kot ostali trgi v regiji," je dejal.



Markus Sevcik iz družbe J.P. Morgan je izrazil zadovoljstvo, da se zavedanje o nujnosti pametnega upravljanja osebnih financ krepi. "V sodelovanju z Unicreditom želimo povečati ponudbo za stranke in k vlaganju spodbuditi še več ljudi," je povedal.



Unicredit Sloveniji za letos napoveduje 1,8-odstotno gospodarsko rast. "Gibanje bruto domačega proizvoda v prvem letošnjem četrtletju je bilo šibkejše od pričakovanj," je dejal Mauro Giorgio Marrano. Prihodnje leto naj bi se rast zvišala na 2,3 odstotka.



Kot je poudaril, niti Slovenija ni imuna na negotovost, ki vlada na globalnih trgih. "Ob tem se moramo zavedati, da bo ta negotovost prisotna še nekaj časa," je dodal.