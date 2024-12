Dinamika zniževanja inflacije bo v veliki meri pod vplivom gibanja osnovne inflacije, predvsem storitvene inflacije, in gibanja domačih stroškovnih pritiskov, izvirajočih iz tesnega trga dela. "V Banki Slovenije podobna gibanja, to je počasnejše okrevanje gospodarske rasti od predhodnih napovedi in stabilizacijo inflacije okoli dveh odstotkov, pričakujemo tudi za Slovenijo," napoveduje guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle.

Foto: STA