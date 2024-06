Predsednica DZ in guverner Banke Slovenije tudi o inflaciji

Urška Klakočar Zupančič je v izjavi za medije po srečanju pozdravila znižanje inflacije, ki ga je uspelo doseči Sloveniji. "Gospodarske razmere v Sloveniji so boljše, tudi napovedi za gospodarsko rast so dobre, čeprav se je ta zaradi vseh dejavnikov seveda upočasnila," je dejala. Zelo razveseljujoč je po njenih besedah tudi podatek, da ima Slovenija najnižjo stopnjo brezposelnosti do zdaj.

Vpliv na izboljšanje slike so imele tudi razne pomoči, tako države kot tudi Banke Slovenije in tako za prebivalstvo kot za podjetja, je dejala. "Seveda imajo takšne pomoči tudi svojo negativno plat, to je težje znižanje inflacije. In na kar moramo vsekakor računati oziroma imeti v mislih, je, da takšne pomoči ne morejo trajati v nedogled," je poudarila.

Številni dejavniki, ki vplivajo na gospodarsko stabilnost

Opozorila je tudi na vse večjo pogostost pojavljanja naravnih nesreč, ki bodo nedvomno vplivale tudi na gospodarske razmere.

Z Vasletom sta po njenih besedah govorila tudi o vplivih migracij in posledicah nedavnih volitev v Evropski parlament na gospodarsko stabilnost.

Guverner optimističen

Guverner Boštjan Vasle je spomnil, da so bile lani razmere v veliki meri zaznamovane z upočasnitvijo gospodarske aktivnosti, geopolitičnimi napetostmi in še vedno relativno visoko inflacijo. "V letošnje leto vstopamo z boljšimi podatki, tako da je bilo moje ključno sporočilo tokrat zelo pozitivno. Gospodarska rast se je namreč že v začetku leta okrepila, naše nove napovedi pa kažejo, da se bo krepila tudi letos in prihodnje leto," je dejal.

"Če k temu dodamo še zelo ugodne rezultate na trgu dela in dejstvo, da se je inflacija v Sloveniji praktično v celoti približala povprečju območja z evrom, nas to navdaja z optimizmom," je poudaril in napovedal nadaljevanje dozdajšnjih ukrepov.

To po njegovih besedah pomeni predvsem nadaljnje ohranjanje obrestih mer na ravneh, ki bodo zagotavljale zniževanje inflacije, in podroben nadzor poslovanja bank kljub njihovim zelo dobrim rezultatom. "Skrbno bodo nadzorovane tako z vidika mikrobonitetne kot makrobonitetne politike," je dodal.