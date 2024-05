Inflacija maja najnižja po septembru 2021

Cene življenjskih potrebščin so bile maja za 2,5 odstotka višje kot v enakem času lani. Medletna inflacija je tako padla na najnižjo raven po septembru 2021, ko je bila tudi nazadnje pod tremi odstotki. Na mesečni ravni so se cene maja zvišale za 0,5 odstotka, je objavil statistični urad.

Majska letna inflacija je bila za 0,5 odstotne točke nižja kot aprila, maja lani pa je dosegala še 8,4 odstotka.

K letni inflaciji so največ, 0,5 odstotne točke, prispevale za 6,8 odstotka višje cene v restavracijah in hotelih. Za 3,1 odstotka dražji izdelki in storitve iz skupine stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo so dodali še 0,4 odstotne točke.

S po 0,3 odstotne točke so sledile podražitve izdelkov in storitev v zdravstvu, raznovrstnega blaga in storitev ter izdelkov in storitev v skupini rekreacija in kultura. Po 0,2 odstotne točke so dodali še dražji tobak, alkoholne pijače ter izdelki in storitve v skupini prevoz.

Storitve so se maja v povprečju podražile za 4,3 odstotka, blago pa za 1,6 odstotka.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila v maju prav tako 2,5-odstotna, potem ko je bila aprila triodstotna, v lanskem maju pa 8,1-odstotna. Mesečna rast cen po tem kazalniku je znašala 0,4 odstotka.