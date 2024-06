Banka Slovenije zvišala napoved gospodarske rasti

Gospodarski obeti se izboljšujejo. "Pričakujemo, da se bo gospodarska rast v Sloveniji v nadaljevanju leta krepila. Ta bo v letu 2026 dosegla dolgoročno povprečje 2,8 odstotka," je na današnji novinarski konferenci povedala viceguvernerka Banke Slovenije Tina Žumer. Ob tem je dodala, da bo rast ostala višja kot v evrskem območju, kjer bo po napovedih Evrosistema letos znašala 0,9 odstotka in se v naslednjih dveh letih okrepila na 1,4 oziroma 1,6 odstotka.

Na gospodarsko aktivnost bo letos po njenih besedah spodbudno vplivalo predvsem domače trošenje ob rasti realnih dohodkov in povišanih izdatkih države. V naslednjih dveh letih bosta aktivnost dodatno spodbujevala tuje povpraševanje in krepitev izvoza. Ob izboljšanih gospodarskih obetih se bo zaposlenost še naprej povečevala, brezposelnost pa ohranjala na zgodovinsko nizki ravni. To bo ohranjalo tudi visoko rast plač.

Inflacija pod nadzorom

Inflacija se bo po njenih besedah še naprej približevala srednjeročnemu cilju dveh odstotkov. "Glede na napovedi bo inflacija v Sloveniji letos znašala 2,4 odstotka, v letu 2025 bo začasno višja pri treh odstotkih, nato se bo spustila na 2,3 odstotka v letu 2026," je povedala Žumerjeva in navedla še, da bo zniževanje inflacije počasnejše in bolj neenakomerno kot v preteklih mesecih.

"Hitrejše približevanje inflaciji cenovni stabilnosti bosta zavirala še vedno okrepljena rast plač in iztek vladnih ukrepov za blaženje cen energentov," je poudarila. Kljub temu bo vrzel do evrskega območja občutno manjša kot v preteklih dveh letih. Glede na napovedi Evrosistema bo povprečna letna inflacija v evrskem območju letos znašala 2,5 odstotka, v letu 2025 2,2 odstotka in v letu 2026 1,9 odstotka.