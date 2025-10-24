Ameriški predsednik Donald Trump ta konec tedna odhaja na svojo prvo azijsko turnejo v drugem mandatu, med katero bo obiskal Malezijo, Japonsko in Južno Korejo, v ospredju pozornosti svetovne javnosti pa bo njegovo srečanje s predsednikom Kitajske Ši Džinpingom.

Trump se bo po besedah tiskovne predstavnice Bele hiše Karoline Leavitt s Šijem srečal v četrtek, 30. oktobra, ob robu zasedanja Foruma za gospodarsko sodelovanje Azija–Pacifik (Apec), ki bo potekal od 29. oktobra do 1. novembra v Južni Koreji.

V ospredju trgovinski pogovori

Na dnevnem redu srečanja, ki ga sicer v Pekingu uradno še niso potrdili, bodo trgovinske napetosti med ZDA in Kitajsko. Te so se zaostrile po Trumpovem uvajanju carin v začetku leta, nato rahlo umirile, nedavno pa spet izbruhnile zaradi poostritve nadzora nad izvozom redkih zemelj iz Kitajske, zaradi česar je Trump zagrozil s 100-odstotnimi carinami na uvoz iz Kitajske.

Trump bo najprej odpotoval v Malezijo, kjer bo od 26. do 28. oktobra potekal vrh desetčlanskega Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean). Tam se bo morda srečal tudi z brazilskim predsednikom Luisom Ignaciom Lulo da Silvo, s katerim naj bi govorila o umirjanju napetosti med državama, ki so se povečale po Trumpovi uvedbi 50-odstotnih carin na uvoz iz Brazilije, med drugim zaradi kazenskega pregona njegovega političnega zaveznika, nekdanjega predsednika Brazilije Jaira Bolsonara.

Osrednji dogodek za Trumpa v Maleziji pa bo podpis mirovnega sporazuma med Tajsko in Kambodžo, za katerega si lasti posredniške zasluge. Več desetletij trajajoč ozemeljski spor med državama se je zaostril poleti, ko so na meji izbruhnili spopadi, nato sta ob posredovanju ZDA dosegli dogovor o premirju.

Ob Trumpovem obisku v Kuala Lumpurju naj bi ZDA podpisale tudi trgovinski sporazum z Malezijo.

Iz Kuala Lumpurja na Japonsko

Na Japonskem se bo Trump srečal s prvo premierko v zgodovini države Sanae Takaichi, ki jo je do zdaj v javnih izjavah nekajkrat pohvalil. Pogovori bodo obsegali trgovinska in varnostna vprašanja. ZDA želijo, da Japonska še bolj zmanjša uvoz energentov iz Rusije in poveča porabo za obrambo.

Na vrhu 21-članskega Apeca v Južni Koreji, kjer nameravajo Trumpu izročiti najvišje državno priznanje v upanju na ugoden trgovinski dogovor, pa bo v ospredju srečanje s Šijem, njuno prvo iz oči v oči po izbruhu napetosti zaradi Trumpovih carin.

Ameriški predsednik je v sredo novinarjem dejal, da upa na dogovor s Šijem o trgovini, izvozu soje, morda tudi o jedrskem orožju, Šija pa bi rad prepričal, naj vpliva na ruskega predsednika Vladimirja Putina, da konča vojno v Ukrajini.

Prepir okrog nadzora nad izvozom redkih zemelj, ki je posledica Trumpovih carin in ameriških omejitev izvoza visoke tehnologije na Kitajsko, je pretresel svetovne finančne trge, ki upajo na pozitiven izid pogovora. Ameriški analitiki sicer velikega napredka glede trgovine ne pričakujejo.

Obstaja tudi sicer malo verjetna možnost, da se Trump sreča z voditeljem Severne Koreje Kim Jong Ilom, s katerim sta se v prvem Trumpovem mandatu sestala trikrat. Trump je sicer pred odhodom v Azijo dejal, da upa na srečanje s Kimom enkrat v drugem mandatu, a ameriški predsednik lahko tudi preseneti.