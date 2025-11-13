Drzni žeparski tatvini na območju Ljubljane: en osumljenec pobegnil, drugega prijeli

Policisti so bili včeraj obveščeni o dveh drznih žeparskih tatvinah na območju Ljubljane. Prva je bila storjena na območju Most, kjer je neznani storilec iz žepa oškodovanca odtujil denarnico. Prav tako so ljubljanski policisti na podlagi zbranih obvestil prijeli osumljenca podobne drzne tatvine na območju centra mesta, kjer je 24-letni osumljenec v torek oškodovanki iz žepa odtujil mobilni telefon.

Do zdaj neznani storilec je na območju Most iz torbe oškodovanca, potem ko ga je objel, iz žepa odtujil denarnico. Osumljenec, star okoli 20 let in oblečen v črna oblačila, je po dejanju, pri katerem je oškodovancu odtujil nekaj sto evrov, v družbi še ene osebe pobegnil s kraja. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja drzne tatvine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Ljubljanski policisti so na podlagi zbranih obvestil prijeli osumljenca podobne drzne tatvine na območju centra mesta, kjer je 24-letni osumljenec v torek oškodovanki iz žepa odtujil mobilni telefon. Osumljencu je bila zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja drzne tatvine odvzeta prostost in bo priveden k preiskovalnemu sodniku.

Policija opozarja in svetuje

Žeparstvo je razširjeno povsod po svetu, še zlasti v večjih mestih. Pogosto gre za organizirane skupine, izurjene za različne zvijače, s katerimi zamotijo žrtev. Njihov plen so predvsem gotovina, čeki, plačilne kartice in druge listine, redkeje pa nakit, ure ali preostale vrednosti, ki jih ima žrtev pri sebi. Žeparji izkoriščajo tudi gnečo in tesen stik z žrtvami. Gnečo na železniških postajah in vlakih, pa tudi drugod, lahko namreč izkoristijo za neopazno krajo. Tipičen primer tatvine je, ko eden od žeparjev zamoti osebo, sostorilec pa ji ukrade denarnico. Pred njimi vas lahko varuje le nenehna pozornost in nekoliko nezaupanja do ljudi.



Svetujemo, da s sabo ne nosite večjih količin gotovine. Ne plačujte z gotovino ter pazite na čeke in plačilne kartice. Pazite na osebno prtljago, nosite jo čim bližje telesu. Ročna torbica naj bo vedno zaprta in je nikoli ne puščajte brez nadzora (v lokalu, čakalnici, na vlaku ...). Denarnico in dokumente nosite čim bližje telesu in ne v torbicah, še posebno ne v zunanjih žepih. Izogibajte se množici; storilci izkoriščajo učinek presenečenja in hitrost ter izkoristijo nepazljivost žrtve. Pazite na mimo vozeče motorje in kolesa.