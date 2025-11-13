Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
13. 11. 2025,
7.52

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
policija Ljubljana drzna tatvina tatvina

Četrtek, 13. 11. 2025, 7.52

0 minut

Drzni žeparski tatvini na območju Ljubljane: en osumljenec pobegnil, drugega prijeli

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Žepar. Rop. Denarnica. | Policija je v torek in sredo na območju Ljubljane obravnavala dve drzni tatvini. | Foto Thinkstock

Policija je v torek in sredo na območju Ljubljane obravnavala dve drzni tatvini.

Foto: Thinkstock

Policisti so bili včeraj obveščeni o dveh drznih žeparskih tatvinah na območju Ljubljane. Prva je bila storjena na območju Most, kjer je neznani storilec iz žepa oškodovanca odtujil denarnico. Prav tako so ljubljanski policisti na podlagi zbranih obvestil prijeli osumljenca podobne drzne tatvine na območju centra mesta, kjer je 24-letni osumljenec v torek oškodovanki iz žepa odtujil mobilni telefon.

Do zdaj neznani storilec je na območju Most iz torbe oškodovanca, potem ko ga je objel, iz žepa odtujil denarnico. Osumljenec, star okoli 20 let in oblečen v črna oblačila, je po dejanju, pri katerem je oškodovancu odtujil nekaj sto evrov, v družbi še ene osebe pobegnil s kraja. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja drzne tatvine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Ljubljanski policisti so na podlagi zbranih obvestil prijeli osumljenca podobne drzne tatvine na območju centra mesta, kjer je 24-letni osumljenec v torek oškodovanki iz žepa odtujil mobilni telefon. Osumljencu je bila zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja drzne tatvine odvzeta prostost in bo priveden k preiskovalnemu sodniku.

Policija opozarja in svetuje
Žeparstvo je razširjeno povsod po svetu, še zlasti v večjih mestih. Pogosto gre za organizirane skupine, izurjene za različne zvijače, s katerimi zamotijo žrtev. Njihov plen so predvsem gotovina, čeki, plačilne kartice in druge listine, redkeje pa nakit, ure ali preostale vrednosti, ki jih ima žrtev pri sebi. Žeparji izkoriščajo tudi gnečo in tesen stik z žrtvami. Gnečo na železniških postajah in vlakih, pa tudi drugod, lahko namreč izkoristijo za neopazno krajo. Tipičen primer tatvine je, ko eden od žeparjev zamoti osebo, sostorilec pa ji ukrade denarnico. Pred njimi vas lahko varuje le nenehna pozornost in nekoliko nezaupanja do ljudi.

Svetujemo, da s sabo ne nosite večjih količin gotovine. Ne plačujte z gotovino ter pazite na čeke in plačilne kartice. Pazite na osebno prtljago, nosite jo čim bližje telesu. Ročna torbica naj bo vedno zaprta in je nikoli ne puščajte brez nadzora (v lokalu, čakalnici, na vlaku ...). Denarnico in dokumente nosite čim bližje telesu in ne v torbicah, še posebno ne v zunanjih žepih. Izogibajte se množici; storilci izkoriščajo učinek presenečenja in hitrost ter izkoristijo nepazljivost žrtve. Pazite na mimo vozeče motorje in kolesa.
 
Kokain
Novice V Sloveniji kupovali kokain in ga preprodajali na Hrvaškem
Množičen pretep v Zagrebu THUMB
Novice Množičen pretep v prestolnici: steplo se je 20 zamaskiranih moških #video
demenca starejši
Novice Ozadje pretresljivih posnetkov nasilja v enem od domov za starejše
slovenska policija, policija, policijski kombi
Novice Policija aretirala 21- in 24-letnika. Osumljena sta storitve več kaznivih dejanj.
policija Ljubljana drzna tatvina tatvina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.