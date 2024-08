Hrvaška skupina, ki ima trenutno v lasti 40 odstotkov Celjskih mesnin, tako vsaj v naslednjih mesecih ne bo mogla pridobiti večinskega deleža.

Kot je znano, sta se Izidor Krivec in njegov dolgoletni poslovni partner Danilo Dujović letos spomladi zaradi medsebojnega spora odločila, da večinski delež podjetja Celjskih mesnin prodata hrvaški skupini Braća Pivac. Pogodbo o nakupu so podpisali maja, posel pa bi morali izpeljati v dveh korakih, in to prek Avstrije.

Najprej so tako Hrvati še isti mesec od Dujovića kupili 40-odstotni delež podjetja CM Invest, uradnega lastnika Celjskih mesnin. Ko bi morali od Krivca pridobiti večinski delež, se je zataknilo. V dogajanje se je po poročanju portala vpletlo specializirano državno tožilstvo, ki Dujovića preganja zaradi kaznivega dejanja pomoči pri zlorabi položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Na njegovo zahtevo je tako celjsko sodišče vpisalo plombo na lastniški delež Celjskih mesnin.

S tem je storilo prvi korak pri blokadi prodaje Celjskih mesnin. V začetku julija je sledil še drugi korak – zamrznitev Krivčevega deleža pri avstrijskem lastniku Celjskih mesnin. S tem sta sodišče in tožilstvo vsaj za nekaj časa preprečila njihovo prodajo Hrvatom.

Krivec je, tako Necenzurirano, medtem pred poletjem tudi prevetril nadzorni svet Celjskih mesnin. Vanj je imenoval Dušana Mohorka, odvetnika in nekdanjega direktorja kriminalistične policije, ter Petra Drobeža, nekdanjega člana uprave Slovenskega državnega holdinga.