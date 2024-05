S hrvaških polic umikajo slovenski sendvič, vsebuje nevarno bakterijo

S hrvaških polic umikajo 500-gramski sendvič s šunko Z' dežele proizvajalca Celjske mesnine, so v ponedeljek sporočili iz državnega inšpektorata. V šunki so našli bakterijo, ki povzroča nevarno bolezen listeriozo.

Odpoklic velja za sendvič z rokom uporabe do 31. maja 2024 slovenskega proizvajalca Celjske mesnine, d.o.o., lot št. 1413100, veletrgovca METRO Cash & Carry d.o.o. iz Zagreba.

Nevarna bakterija listeria monocytogenes (listerija) povzroča nalezljivo bolezen listeriozo, ki lahko prizadene osrednje živčevje, povzroči prezgodnji porod in tudi spontani splav med nosečnostjo.

Bakterijo najdemo v okolju in v črevesju sesalcev (razen ljudi), ptic, rakov in pajkov. Gre za bakterijo, ki se lahko razmnožuje pri dokaj nizkih temperaturah skladiščenja (+4 stopinje Celzija), zaradi močne odpornosti in visoke koncentracije natrijevega klorida pa lahko preživi različne postopke pri predelavi hrane. Okužena hrana je glavna pot prenosa listerije iz okolja na človeka.

Za odziv smo prosili tudi proizvajalca. Odgovor bomo v uredništvu objavili takoj, ko ga prejmemo.