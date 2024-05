Odpoklic, ki šokira: kaj tako ogabnega pa še ne

Zveza za varstvo potrošnikov Hrvaške je na Facebook strani Halo, Inšpektorat objavila fotografije 400-gramskega konzerviranega fižola znamke Konzum K Plus, v katerem je kupec, kot trdi, našel polovico podgane. Po njihovi objavi se je odzvala sanitarna inšpekcija. Pri Konzumu so izrazili obžalovanje in sporočili, da so serijo izdelkov umaknili iz prodaje.

"Potrošnik je kupil in doživel več kot odvratno in neprijetno izkušnjo, ker se je v polovici pločevinke rjavega fižola, ki ga Konzum trži pod blagovno znamko Good Food, našla polovica podgane," so zapisali v objavi na Facebooku.

"Obvestilo o najdbi podgane v pločevinki fižola je šokiralo ne le hrvaško, ampak tudi potrošniško javnost v širši regiji, vključno z EU. O naši objavi so poročali številni portali, v nekaterih državah pa je bila tudi inšpekcija v nadzoru," so še zapisali.

Gre za pločevinko rjavega fižola K plus Garden Good z rokom trajanja 17. september 2026 proizvajalca Fiamma Vesuviana iz Italije.

Konzum: Žal nam je za nastalo situacijo

Iz trgovske verige Konzum so sporočili, da jim je žal za nastalo situacijo, in dodali, da so po pritožbi stranke v sodelovanju s proizvajalcem in vsemi pristojnimi institucijami izvedli vse potrebne ukrepe v skladu z internim postopkom.

Obvestili so proizvajalca in prosili za izjavo. "Čeprav v tem trenutku nimamo vseh potrebnih informacij, smo v stiku s proizvajalcem in smo preventivno in z namenom zaščite kupcev na lastno pobudo umaknili omenjeno serijo izdelkov iz prodaje. Poleg tega je bil opravljen inšpekcijski nadzor, ki je ugotovil, da je Konzum opravil vse potrebne aktivnosti in preglede," so navedli.

"Še enkrat izražamo obžalovanje in bomo vsekakor naredili vse, da vse okoliščine temeljito preverimo in zagotovimo, da se takšne situacije ne bodo ponovile," so še sklenili v zapisu.

Sanitarna inšpekcija: Takoj po prijavi je stekel postopek zbiranja podatkov

Sanitarna inšpekcija je potrdila, da so na sedežu trgovskega podjetja že izvajali inšpekcijo. Pravijo, da je trgovsko podjetje takoj po prejemu prijave začelo postopek zbiranja vseh podatkov o izdelku. Proizvajalce v Italiji so pozvali k predložitvi izjave in sprožili postopek umika s hrvaškega trga.