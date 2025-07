Zaradi mejne vrednosti bakterije e-coli na območju jeza v Biljah na reki Vipavi kopanje na tem območju odsvetujejo, so na omrežju Facebook sporočili z Občine Miren - Kostanjevica.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Nova Gorica je v petek odvzel vzorce reke Vipave ter opravil mikrobiološko in kemijsko analizo zaradi ugotavljanja kopalnosti reke Vipave na območju Občine Miren - Kostanjevica.

Analiza je pokazala prekoračitev mejne vrednosti bakterije e-coli na območju jeza v Biljah. Na preostalih točkah – Šelo, Mlin in Grabec – so vzorci krepko pod mejno vrednostjo in je reka Vipava kopalna.

Do nadaljnjega se na območju jeza Bilje kopanje odsvetuje.