Pred najtežjim gostovanjem skrbi za Arsenal

Že v tretjem krogu angleške premier lige se bosta pomerila glavna favorita za lovoriko - branilec naslova Liverpool in zadnje tri sezone vselej drugi Arsenal, ki ima vse več težav s poškodbami. Tekma bo v nedeljo ob 17.30. Manchester United z Benjaminom Šeškom v soboto ob 16. uri gosti Burnley, trener Ruben Amorim je po sredinem porazu v ligaškem pokalu proti četrtoligašu na udaru kritik. Domačo tekmo ima v soboto tudi Leeds z Jako Bijolom, ob 18.30 k njim prihajajo nogometaši Newcastla.

Šeško v premier ligi še ni začel v prvi enajsterici

Benjamin Šeško v premier ligi še ni začel v prvi enajsterici. Foto: Guliverimage Po porazu z Arsenalom in remijem s Fulhamom ima Manchester United eno samo točko in je na 16. mestu prvenstvene lestvice. Pred njim je tudi tokratni nasprotnik Burnley, povratnik v premier ligo je v prejšnjem krogu premagal Sunderland. Benjamin Šeško za rdeče vrage premierligaške tekme še ni začel v prvi postavi. Od prve minute je igral le na sredini pokalni tekmi. Jaka Bijol na debi v premier ligi še čaka, na prvi tekmi ni igral zaradi kartonov, na drugi pa je ostal na klopi. Bil pa je v postavi Leedsa na ligaški tekmi. V soboto popoldne jih čaka visokoleteči Newcastle.

Arsenal na Anfieldu v ligi ni zmagal že 13 let

Liverpool na Anfieldu v ligi proti Arsenalu ni izgubil od leta 2012. Foto: Reuters V nedeljo ob 17.30 se bosta pomerila Arsenal in Liverpool, ki sta sezono začela z dvema zmagama. Poleg njiju samo še Tottenham. V prejšnji sezoni sta se oba dvoboja topničarjev in redsov končala z izidom 2:2. Arsenal je poleti še okrepil ekipo, očitno je zelo nevaren tudi v napadu, potem ko je dal Leedsu kar pet golov. Če Londončani zmagajo, bodo šele drugič v zadnjih 20 letih dobili uvodne tri tekme premier lige. Na Anfieldu topničarji tekme angleške lige niso dobili že od leta 2012.

Ima pa trener Mikel Arteta nemalo skrbi pri sestavi prve enajsterice. Komaj se je sezona začela, že je zaradi poškodb ostal brez nekaj ključnih nogometašev: Martin Odegaard in Bukayo Saka sta odšepala z igrišča na prejšnji tekmi, Gabriel Jesus in Kai Havertz sta na bolniškem dopustu že od prej. Havertz je bil ta teden operiran (koleno), a je šlo za manjši poseg. Nekajtedenska odsotnost pa zaradi poškodbe stegenske mišice čaka tudi Sako. Podobna poškodba ga je z zelenic za več mesecev oddaljila že v prejšnji sezoni. Nastop Odergaarda je vprašljiv, je na petkovi novinarski konferenci dejal španski trener.

Angleško prvenstvo, 3. krog:

Sobota, 30. avgust:

Nedelja, 31. avgust:

Lestvica: