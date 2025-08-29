Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., M. P.

Petek,
29. 8. 2025,
20.10

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,93

Natisni članek

Natisni članek
KošarkaEP Slovenska košarkarska reprezentanca nemška košarkarska reprezentanca Srbska košarkarska reprezentanca evropsko prvenstvo EuroBasket 2025 EuroBasket 2025

Petek, 29. 8. 2025, 20.10

15 minut

EuroBasket 2025, 3. dan

V živo: Jokić in Srbija za nov šov, stotica svetovnih prvakov

Avtorji:
R. P., M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,93
EuroBasket Nemčija Švedska Dennis Schröder | Dennis Schröder je dal 23 točk, Franz Wagner pa 21. | Foto Guliverimage

Dennis Schröder je dal 23 točk, Franz Wagner pa 21.

Foto: Guliverimage

Igra se drugi krog EuroBasketa. Svetovni prvaki Nemci so v skupini B prepričljivo ugnali Švede (105:83), v skupini A pa Turčija ni imela težav s Čehi (92:78). Visoko so v skupini B zmagali tudi Litovci, s 94:67 proti Črni Gori. Srbija, za mnoge prva kandidatka za osvojitev naslova, v skupini A skuša po prepričljivi zmagi nad Estonijo upravičiti vlogo favorita še proti Portugalski (20.15). Latvija je z 72:70 premagala Estonijo.

Aleksander Sekulić
Sportal Sekulić z nezadostno oceno

Eurobasket, 3. dan:

Petek, 29. avgust:

Igor Miličić Poljska
Sportal Poljski selektor zajedljivo odgovoril na besede Sekulića

Slovenija je v uvodnem nastopu na EuroBasketu 2025 ostala praznih rok proti Poljski. | Foto: Reuters Slovenija je v uvodnem nastopu na EuroBasketu 2025 ostala praznih rok proti Poljski. Foto: Reuters Slovenska košarkarska reprezentanca ima na evropskem prvenstvu v petek prost dan. Po bolečem porazu proti Poljski (95:105), na katerem je s 34 točkami, devetimi asistencami in kar petimi ukradenimi žogami izstopal Luka Dončić, a je četa Aleksandra Sekulića zaigrala preslabo v obrambi, tako da so ji gostitelji skupinskega dela v Katovicah nasuli več kot sto točk, jo nov izziv čaka v soboto (17.00) proti največjemu favoritu za prvo mesto v skupini, Franciji.

EuroBasket slovenska košarkarska reprezentanca Luka Dončić
Sportal Podvig Luke Dončića odmeva po Evropi: To ni uspelo še nikomur!

Visoki zmagi Nemčije in Litve

Tadas Sedekerskis | Foto: Guliverimage Tadas Sedekerskis Foto: Guliverimage Na delu so reprezentance v skupinah A in B. Led drugega kroga skupinskega dela sta na Finskem prebili Nemčija in Švedska. Svetovni prvaki so zlahka upravičili vlogo favoritov in zmagali podobno kot v četrtek Poljska proti Sloveniji, s stotico (105:83). Dennis Schröder je bil s 23 točkami prvi strelec Nemčije, Franz Wagner jih je dal 21.

Podobno visoko so drugo zmago dosegli tudi Litovci, ki so na drugi tekmi v skupini A s 94:67 premagali Črnogorce. Dvoboj je tudi obračun izkušenih centrov iz lige NBA, Jonasa Valančiunasa in Nikole Vučevića. Litovec je dosegel 19 točk, Črnogorec pa 20 in še 10 skokov. Prvi strelec tekme je bil sicer Rokas Jokubaitis (21 točk). Zvečer bi vse drugo kot zmaga Finske, pri kateri tudi letos izstopa Lauri Markkanen, nad Veliko Britanijo predstavljala presenečenje.

Jokić proti Portugalski

Srbska košarkarska reprezentanca pred tekmo s Portugalsko. | Foto: FIBA Srbska košarkarska reprezentanca pred tekmo s Portugalsko. Foto: FIBA V večerni poslastici skupini B se bo Srbija pomerila s Portugalsko, košarkarski sladokusci pa nestrpno odštevajo ure do dvoboja NBA zvezdnikov, Nikole Jokića (Denver) in Neemiasa Quete (Boston), ki je na EuroBasketu proti Češki debitiral s 23 točkami in 18 skoki. Če bi ponovil dosežek, bi postal šele šesti košarkar v zgodovini evropskih prvenstev, ki je na uvodnih dveh tekmah dosegel dvojni dvojček. Srbski orli stavijo na imenitno formo in moštveni duh, s katerim letos nizajo prepričljive zmage.

Eurobasket, 3. dan:

Petek, 29. avgust:

Lestvice:

Luka Dončić, Klemen Prepelič
Sportal Izkušeni reprezentant prevzel odgovornost #video
Peter Vilfan
Sportal Vilfan brez milosti: To je bila nadkatastrofa!
Aleksander Sekulić
Sportal Aleksander Sekulić brez komentarja
EuroBasket Slovenija Poljska Luka Dončić
Sportal Ob 14 trojkah Poljske 34 točk Luke Dončića ni bilo dovolj
KošarkaEP Slovenska košarkarska reprezentanca nemška košarkarska reprezentanca Srbska košarkarska reprezentanca evropsko prvenstvo EuroBasket 2025 EuroBasket 2025
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.