V živo: Jokić in Srbija za nov šov, stotica svetovnih prvakov

Igra se drugi krog EuroBasketa. Svetovni prvaki Nemci so v skupini B prepričljivo ugnali Švede (105:83), v skupini A pa Turčija ni imela težav s Čehi (92:78). Visoko so v skupini B zmagali tudi Litovci, s 94:67 proti Črni Gori. Srbija, za mnoge prva kandidatka za osvojitev naslova, v skupini A skuša po prepričljivi zmagi nad Estonijo upravičiti vlogo favorita še proti Portugalski (20.15). Latvija je z 72:70 premagala Estonijo.

Eurobasket, 3. dan:

Petek, 29. avgust:

Slovenija je v uvodnem nastopu na EuroBasketu 2025 ostala praznih rok proti Poljski. Foto: Reuters Slovenska košarkarska reprezentanca ima na evropskem prvenstvu v petek prost dan. Po bolečem porazu proti Poljski (95:105), na katerem je s 34 točkami, devetimi asistencami in kar petimi ukradenimi žogami izstopal Luka Dončić, a je četa Aleksandra Sekulića zaigrala preslabo v obrambi, tako da so ji gostitelji skupinskega dela v Katovicah nasuli več kot sto točk, jo nov izziv čaka v soboto (17.00) proti največjemu favoritu za prvo mesto v skupini, Franciji.

Visoki zmagi Nemčije in Litve

Tadas Sedekerskis Foto: Guliverimage Na delu so reprezentance v skupinah A in B. Led drugega kroga skupinskega dela sta na Finskem prebili Nemčija in Švedska. Svetovni prvaki so zlahka upravičili vlogo favoritov in zmagali podobno kot v četrtek Poljska proti Sloveniji, s stotico (105:83). Dennis Schröder je bil s 23 točkami prvi strelec Nemčije, Franz Wagner jih je dal 21.

Podobno visoko so drugo zmago dosegli tudi Litovci, ki so na drugi tekmi v skupini A s 94:67 premagali Črnogorce. Dvoboj je tudi obračun izkušenih centrov iz lige NBA, Jonasa Valančiunasa in Nikole Vučevića. Litovec je dosegel 19 točk, Črnogorec pa 20 in še 10 skokov. Prvi strelec tekme je bil sicer Rokas Jokubaitis (21 točk). Zvečer bi vse drugo kot zmaga Finske, pri kateri tudi letos izstopa Lauri Markkanen, nad Veliko Britanijo predstavljala presenečenje.

Jokić proti Portugalski

Srbska košarkarska reprezentanca pred tekmo s Portugalsko. Foto: FIBA V večerni poslastici skupini B se bo Srbija pomerila s Portugalsko, košarkarski sladokusci pa nestrpno odštevajo ure do dvoboja NBA zvezdnikov, Nikole Jokića (Denver) in Neemiasa Quete (Boston), ki je na EuroBasketu proti Češki debitiral s 23 točkami in 18 skoki. Če bi ponovil dosežek, bi postal šele šesti košarkar v zgodovini evropskih prvenstev, ki je na uvodnih dveh tekmah dosegel dvojni dvojček. Srbski orli stavijo na imenitno formo in moštveni duh, s katerim letos nizajo prepričljive zmage.

