V letalski nesreči v ameriški zvezni državi Severna Karolina je v četrtek umrl znani tekstopisec Brett James, dobitnik nagrade grammy in avtor številnih uspešnic, med njimi tudi pesmi Jesus, Take the Wheel, s katero je zaslovela Carrie Underwood. Star je bil 57 let.

Iz Dvorane slavnih tekstopiscev v Nashvillu so sporočili, da je bil James eden od treh žrtev, ko je majhno letalo strmoglavilo v mestu Franklin. "Žalujemo ob prezgodnji izgubi izjemnega ustvarjalca in prijatelja," so zapisali v odzivu na družbenih omrežjih.

Nesreča se je zgodila okoli 15. ure po lokalnem času, letalo pa je strmoglavilo na polje ob osnovni šoli. Po navedbah tamkajšnjega šerifovega urada so vsi učenci in zaposleni v šoli na varnem.

Ameriški medij Newsweek poroča, da sta bila o nesreči obveščena Zvezna uprava za letalstvo (FAA) in Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB), ki bosta izvedla preiskavo.

Brett James velja za enega najuspešnejših sodobnih tekstopiscev v Nashvillu. Poleg nagrajene uspešnice, ki je postala ena največjih country balad 21. stoletja, je sodeloval tudi z zvezdniki, kot so Kenny Chesney, Martina McBride in Tim McGraw.