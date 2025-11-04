Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Torek,
4. 11. 2025,
15.11

Osveženo pred

46 minut

Janica Kostelić

Torek, 4. 11. 2025, 15.11

46 minut

Janica Kostelić pokazala svojega skrivnostnega partnerja #video

Avtor:
N. V.

Janica | Foto Marko Seper/PIXSELL

Foto: Marko Seper/PIXSELL

Legendarna hrvaška smučarka je s partnerjem, ki ga sicer skrbno skriva pred javnostjo, prišla na premiero bratovega filma.

V ponedeljek so v Zagrebu premierno predvajali kratki film Freedom nekdanjega smučarja in velikega adrenalinskega odvisnika Ivice Kostelića. Premiere se je udeležila njegova družina, žena z otroki pa tudi njegova sestra Janica Kostelić, ki je na projekcijo prišla v družbi partnerja.

V kinodvorani sta sedela v drugi vrsti ob Kostelićevi ženi Elin:

Najuspešnejša hrvaška smučarka svojega partnerja sicer skrbno skriva pred javnostjo, o njem je znanih le malo podrobnosti. Prvič so ga v javnosti v družbi Janice Kostelić ujeli lani poleti. Po poročanju spletnega portala Index.hr mu je ime Ivica in je oče smučarkinega drugega otroka, ki ga je rodila lansko jesen.

Novica o drugi nosečnosti Janice Kostelić je v javnost prišla lansko poletje, ona pa je tako kot prve ni javno komentirala. Prvega sina Oskarja je rodila v začetku leta 2019 in se po tem umaknila iz javnega življenja.

