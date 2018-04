Foto: Vid Ponikvar

... leta 2007 je najboljša hrvaška smučarka vseh časov Janica Kostelić uradno objavila, da končuje kariero. Zaradi številnih poškodb ni smučala že od konca sezone 2006, zato njena upokojitev ni bila nepričakovana.

Kostelićeva je hrvaško smučanje postavila na svetovni zemljevid s 30 zmagami v svetovnem pokalu. S štirimi zlatimi olimpijskimi medaljami in petimi naslovi svetovne prvakinje pa tudi v svetovnem merilu velja za eno od najuspešnejših smučark vseh časov.

V svetovnem pokalu je izvrstna Zagrebčanka debitirala leta 1998, ko je bila stara 16 let, kariero, v kateri je trikrat zmagala v skupnem seštevku svetovnega pokala (v letih 2001, 2003 in 2006), pa je končala pri 25 letih. Upokojila se je mlada, a so jo v zadnjih tekmovalnih sezonah pestile zdravstvene težave. Prestala je kar deset operacij kolen, težave pa je imela tudi s ščitnico.

Več velikih kristalnih globusov od Kostelićeve sta osvojili le Avstrijka Annemarie Möser-Pröll (rekordnih 6) in Američanka Lindsey Vonn (4). Legendarna hrvaška smučarka si tretje mesto na večni lestvici deli z Avstrijko Petro Kronberger in Švicarko Vreni Schneider.

Poleg Tine Maze in Petre Kronberger je Janica Kostelić smučarka, ki ji je uspelo v eni sezoni zmagati v vseh petih disciplinah. To ji je uspelo v njeni zadnji sezoni 2005/06.

Zgodilo se je še:

Leta 1897 je na prvem bostonskem maratonu zmagal ameriški tekač John J. McDermott s časom 2;55:20. Bostonski maraton je danes najstarejša tovrstna vsakoletna tekaška preizkušnja na svetu.

Leta 1957 je londonski nogometni klub Chelsea na gostujočo tekmo proti Newcastleu odpotoval z letalom in postal prvo angleško moštvo, ki je za odhod na tekmo uporabilo letalski prevoz.

Leta 1958 je eden od najslavnejših otoških nogometašev Bobby Charlton prvič zaigral za angleško reprezentanco, ko je ta na Hamden Parku v Glasgowu premagala Škotsko s 4:0. Charlton je v 66. minuti zabil prvi gol, ki mu jih je nato sledilo še 48 v skupno 106 reprezentančnih tekmah.

Leta 1970 se je rodila britanska atletinja Kelly Holmes. V zadnjem desetletju je bila ena izmed najboljših tekačic na srednje proge na svetu. Bila je ena izmed zvezdnic olimpijskih iger leta 2004 v Atenah, ko je v tekih na 800 in 1.500 osvojila zlato.

Leta 1972 argentinski nogometni zvezdnik Mario Alberto Kempes prvič oblekel majico z državnim grbom in v tekmi reprezentanc do 18. leta v Cannesu k zmagi nad vrstniki iz Portugalske s 3:1 prispeval tudi en zadetek. Prvi "pravi" reprezentančni nastop pa je Kempes imel jeseni 1973, ko je kot 19-letnik zaigral proti Boliviji v južnoameriških kvalifikacijah za SP 1974.

Leta 1972 se je rodil brazilski nogometaš Rivaldo. Kariero je začel v Brazilji, kjer je igral za Mogi Mirim, Corinthians in Palmeiras. Leta 1996 je prestopil v Španijo k Deportivu iz La Corune, nato v Barcelono, kasneje v Milan, nato v Olympiacos … Za brazilsko reprezentanco je odigral 72 tekem in dosegel 34 golov. Največji uspeh je bil naslov svetovnega prvaka leta 2002, ko so Brazilci v finalu v Jokohami premagali Nemce z 2:0.

Leta 1987 se je rodila ruska teniška igralka Marija Šarapova. Pri šestih letih je legendarna Martina Navratilova v Moskvi videla njen velik talent in staršem priporočila, da jo pošljejo na trening v ZDA. Na teniški akademiji v Bradentonu na Floridi je lepotica izpopolnila svoje znanje. Profesionalka je postala leta 2001, dve leti pozneje je v Tokiu dobila svoj prvi turnir WTA. Svojo največjo zmago v karieri je dosegla julija 2004 v Wimbledonu. Leta 2006 je bila najboljša na OP ZDA, leta 2008 pa v Melbournu.

Leta 1987 je legendarni ameriški košarkar Julius Erving odigral svojo zadnjo tekmo v ligi NBA.

Leta 1991 je ameriški boksar Evander Holyfield v 12 rundah premagal rojaka Georgea Foremana in osvojil naslov svetovnega prvaka težke kategorije.

Leta 2000 je Real iz Madrida s sijajno igro na Old Traffordu premagal Manchester United s 3:2 in se uvrstil v polfinale Lige prvakov.

Leta 2000 je ameriški košarkar Charles Barkley po 16 letih igranja košarke zaključil svojo športno pot. Za slovo od košarkarskih igrišč se je sicer odločil že decembra 1999, potem ko si je na tekmi proti Philadelphii poškodoval koleno, dokončno pa se je poslovil na zadnji tekmi Houston Rockets v rednem delu proti Vancouvru.

Leta 2005 so košarkarji litovskega moštva Lietuvos Rytas pod vodstvom slovenskega trenerja Toma Mahoriča osvojili Pokal Uleb, potem ko so v finalu v Charleroiju premagali grški Makedonios z 78:74.

Rodili so se:

1953 – nekdanja italijanska atletinja Sara Simeoni

1954 – nekdanji angleški nogometaš Trevor Francis

1956 – nekdanja britanska te niška igralka Sue Barker

1960 – nekdanji avstralski nogometaš Roger Merrett

1969 – nekdanji švedski nogometaš Stefan Schwarz

1969 – nekdanja madžarska šahistka Zsuzsanna Polgar

1970 – nekdanja britanska atletinja Kelly Holmes

1972 – nekdanji brazilski nogometaš Rivaldo

1975 – nekdanji finski nogometaš Jussi Jääskeläinen

1977 – nekdanji kamerunski nogometaš Lucien Mettomo

1978 – nekdanji argentinski nogometaš Gabriel Heinze

1981 – nekdanji češki hokejist Martin Havlat

1982 – češki rokometaš Filip Jicha

1987 - ruska teniška igralka Marija Šarapova

1987 – angleški nogometaš Joe Hart

1990 – mehiški nogometaš Hector Herrera