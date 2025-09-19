Do konca svetovnega prvenstva formule 1 je še osem velikih nagrad, vse bodo zunaj Evrope. Prva od teh se ta konec tedna dogaja v Azerbajdžanu. Lando Norris in Oscar Piastri, ki sta bila najhitrejša na prvem petkovem prostem treningu, lahko že v Bakuju ekipi McLaren zagotovita drugi zaporedni konstruktorski naslov svetovnega prvaka. A Ferrari je na tem dirkališču običajno hiter, kar sta Lewis Hamilton in Charles Leclerc dokazala s prvima dvema mestoma na drugem treningu (Norris je končal v zaščitnem zidu). Rdeči torej lahko preprečijo McLarnovo šampionsko nedeljo. Štart dirke bo ob 13. uri.

Boj za naslov svetovnega prvaka med Oscarjem Piastrijem in Landom Norrisom se utegne odločiti šele na finalu sezone 7. decembra v Abu Dabiju. Konstruktorska lovorika pa je lahko oddana že to nedeljo! Torej pred zadnjimi sedmimi dirkami. Angleška ekipa McLaren je svoj deveti konstruktorski naslov čakala kar 26 let, zdaj pa bo dobila dva zapored. Imajo kar 337 točk prednosti pred trenutno drugim Ferrarijem in še 20 več pred tretjim Mercedesom – torej več kot dvakrat več od najbližjih tekmecev. Na voljo je še 389 točk.

Skupni seštevek pred VN Azerbajdžana (16/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 324 točk

2. Lando Norris (McLaren) 293

3. Max Verstappen (Red Bull) 230

4. George Russell (Mercedes) 194

5. Charles Leclerc (Ferrari) 163

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 117

7. Alex Albon (Williams) 70

8. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 66



1. McLaren Mercedes 617 točk

2. Ferrari 280

3. Mercedes 260

4. Red Bull Racing Honda 239

5. Williams Mercedes 86

6. Aston Martin Mercedes 62

Lewis Hamilton je dobil drugi petkov trening. Foto: Reuters Da bi McLaren že v Bakuju potrdil deseto lovoriko, mora imeti po nedeljski dirki 346 točk prednosti pred najbližjim tekmecem. To je mogoče, če osvojijo dvojno zmago. Dovolj je za McLaren tudi prvo in tretje mesto. McLaren mora v Azerbajdžanu osvojiti vsaj devet točk več od Ferrarija. Če na hitrem uličnem dirkališču ne bodo tako hitri, pa se odločitev o prvaku lahko prestavi. Če dirko dobi Ferrarijev dirkač, bo McLaren na slavje moral še počakati.

Lani je v Bakuju zmagal Oscar Paistri. Foto: Guliverimage Glede na petkova treninga sta oba scenarija povsem mogoča. Norris in Piastri sta bila najhitrejša na prvem treningu, Lewis Hamilton in Charles Leclerc pa na drugem. Norris je na drugem razbil svoj dirkalnik v zaščitnem zidu in trening predčasno končal. Lani je v Bakuju sicer zmagal Piastri, je bil pa Leclerc najhitrejši na kvalifikacijah in nato drugi na dirki. Norris je bil samo četrti.

Kvalifikacije bodo v soboto ob 14. uri, dirka pa v nedeljo ob 13. uri.

Če bosta Piastri in Norris še naprej osvajala toliko točk, bi lahko na 24. dirkah zbrala okoli 925 točk. Dosedanji rekord ima Red Bull iz sezone 2023 (860 točk). Če bi na vseh preostalih osmih dirkah dosegli dvojno zmago, bi celo prebili mejo tisoč točk.