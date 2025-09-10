Hamilton in Verstappen želita v motoGP

Najuspešnejša dirkača formule ena zadnjega obdobja Lewis Hamilton in Max Verstappen želita kot lastnika ali vsaj vlagatelja vstopiti v eno od ekip motociklističnega svetovnega prvenstva motoGP. Prevzem ekipe Tech3 je pred dnevi že opravil nekdanji šef Haasove ekipe formule ena Günther Steiner.

Günther Steiner Foto: Guliverimage Ker motociklistično svetovno prvenstvo motoGP naslednje leto prehaja pod okrilje promotorja Liberty Media, ki je v zadnjih letih močno dvignil priljubljenost in gledanost formule ena, zdaj še dirkanje na dveh kolesih postaja zanimivo za nove vlagatelje. Zanimivo je očitno tudi za ljudi, ki jih poznamo iz formule ena. Günther Steiner, ki je kot gostobesedni in neposredni nekdanji šef ekipe formule ena Haas, je pred dnevi dokončal posel z nakupom ekipe Tech3. Do tega mu je pokazal konzorcij Ikon Capital, Južnotirolec bo od sezone 2026 opravljal funkcijo direktorja. Francoska ekipa, ki zadnja leta nastopa z motocikli znamke KTM, tako po dobrih 30 letih prehaja iz rok ustanovitelja, Francoza Herva Poncharala.

"Zadovoljen sem tudi z vidika tega, da sem prehitel tekmece," je ob prevzemu dejal Steiner. "Prvenstvo motoGP raste, prihod Libertyja pa je nov pomemben korak. Veliko bodo vložili, da bo še uspešnejše. Imajo že izkušnje iz formule ena. Zdaj je torej pravi trenutek za vložek v motoGP. In da, so tudi drugi interesenti." In kot piše motosport.com, sta glavna interesenta sedemkratni svetovni prvak formule ena Lewis Hamilton in štirikratni prvak v kraljici avtomotošporta Max Verstappen.

Foto: Reuters Verstappnov agent Raymond Vermeulen je v Monzi dejal, da je majhna verjetnost, da bi se to zgodilo v kratkem. Trenutno je Verstappen že lastnik ekipe v avtomobilističnem prvenstvu GT3. Ta konec tedna bo tudi sam nastopil na dirki na kultnem dirkališču Nordschleife. A za motosport.com je eden od direktorjev ekipe motoGP dejal, da so ljudje, povezani tako s Hamiltonom kot Verstappnom, kontaktirali prav vse zasebne ekipe. Hamilton naj bi imel ob morebitnem nakupu podporo ameriškega TWG Motosport, ki je prihaja v formulo ena z znamko Cadillac.

Pramac (Yamaha), LCR (Honda), Gresini (Ducati) in Trackhouse (Aprilia) so ob Tech3 preostale zasebne ekipe. Lani je Hamilton že poizvedoval o vstopu v Gresinijevo ekipo, a ga je takrat lastnica Nadia Padovani zavrnila. Sedemkratni prvak ima sicer delež v lastniški strukturi ekipe ameriškega nogometa Denver Broncos.