Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Torek,
9. 9. 2025,
11.06

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Ferrari Michael Schumacher Red Bull Racing Max Verstappen VN Italije Monza Formula 1

Torek, 9. 9. 2025, 11.06

1 ura, 7 minut

Najhitrejša dirka formule ena v zgodovini

Max Verstappen v Monzi podrl dva hitrostna rekorda

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Monza Max Verstappen | Max Verstappen je poskrbel, da je bila nedeljska dirka v Monzi najhitrejša in najkrajša v zgodovini. | Foto Reuters

Max Verstappen je poskrbel, da je bila nedeljska dirka v Monzi najhitrejša in najkrajša v zgodovini.

Foto: Reuters

Dirkališču v Monzi ne rečejo kar tako tempelj hitrosti. Letos je Max Verstappen z Red Bullovim dirkalnikom tako na kvalifikacijah kot na dirki podrl hitrostni rekord. Kvalifikacijski krog je odpeljal s povprečno hitrostjo 264,4 kilometra na uro, dirko pa s povprečno hitrostjo 250,706 kilometra na uro. Šlo je za najkrajšo dirko v zgodovini.

Monza Lando Norris Oscar Piastri Max Verstappen
Sportal Poteza, ki se ji je Verstappen smejal, je bila poštena

Michael Schumacher v Monzi leta 2003. Kar 22 let je imel rekord za najhitrejšo odpeljano dirko. | Foto: Guliverimage Michael Schumacher v Monzi leta 2003. Kar 22 let je imel rekord za najhitrejšo odpeljano dirko. Foto: Guliverimage Ko smo v nedeljo spremljali dirko formule ena v Monzi, smo bili kar nekoliko presenečeni, ko je zaplapolala karirasta zastava, ura pa ni bila še niti 20 minut čez četrto popoldne. Ponavadi dirke trajajo več kot uro in pol. A ne na najhitrejšem dirkališču na koledarju formule ena. Padel je namreč nov rekord. Še nobena velika nagrada se ni končala tako hitro. Trajala je vsega eno uro 13 minut, 24 sekund in 325 tisočink. Max Verstappen (Red Bull) je zmagal s povprečno hitrostjo 250,706 kilometra na uro. Dosedanji rekorder je bil prav tako s tega dirkališča Michael Schumacher (Ferrari), ki je leta 20o3 zmagal s povprečno hitrostjo 247,585 kilometra na uro. Dirka je takrat trajala uro, 14 minut, 19 sekund in 838 tisočink.

Hitrostni rekord je padel že na sobotnih kvalifikacijah, saj je Verstappen krog za prvi štartni položaj odpeljal s povprečno hitrostjo 264,4 kilometra na uro. Najvišja končna hitrost, ki jo je dosegel v tem krogu, pa je bila 357,1 kilometra na uro. Samo na sedmih dirkališčih, ki so trenutno na koledarju formule ena, je povprečna hitrost kvalifikacijskega kroga višja od 240 kilometrov na uro.

Najhitrejša dirkališča formule ena (povprečna hitrost kvalifikacijskega kroga):

Monza (Italija)  264,4 kilometra na uro
Džeda (Savdska Arabija) – 254,5 kilometra na uro
Melbourne (Avstralija) – 253,1 kilometra na uro
Silverstone (VB) – 250,3 kilometra na uro
Spa-Francorchamps (Belgija) – 243,2 kilometra na uro
Zeltweg (Avstrija) – 243,5 kilometra na uro
Suzuka (Japonska) – 240,4 kilometra na uro
Las Vegas (ZDA) – 238,5 kilometra na uro
Monza Max Verstappen Lano Norris
Sportal Verstappen na štartu idiot, a je odpeljal popolno dirko in se smejal McLarnu
Monza Lando Norris McLaren
Sportal Odločale tisočinke, McLaren že slavil, a "pole" ni njihov
Daniel Ricciardo
Sportal Priljubljeni dirkač končal kariero, ima že novo službo
Ferrari Michael Schumacher Red Bull Racing Max Verstappen VN Italije Monza Formula 1
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.