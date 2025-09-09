Dirkališču v Monzi ne rečejo kar tako tempelj hitrosti. Letos je Max Verstappen z Red Bullovim dirkalnikom tako na kvalifikacijah kot na dirki podrl hitrostni rekord. Kvalifikacijski krog je odpeljal s povprečno hitrostjo 264,4 kilometra na uro, dirko pa s povprečno hitrostjo 250,706 kilometra na uro. Šlo je za najkrajšo dirko v zgodovini.

Michael Schumacher v Monzi leta 2003. Kar 22 let je imel rekord za najhitrejšo odpeljano dirko. Foto: Guliverimage Ko smo v nedeljo spremljali dirko formule ena v Monzi, smo bili kar nekoliko presenečeni, ko je zaplapolala karirasta zastava, ura pa ni bila še niti 20 minut čez četrto popoldne. Ponavadi dirke trajajo več kot uro in pol. A ne na najhitrejšem dirkališču na koledarju formule ena. Padel je namreč nov rekord. Še nobena velika nagrada se ni končala tako hitro. Trajala je vsega eno uro 13 minut, 24 sekund in 325 tisočink. Max Verstappen (Red Bull) je zmagal s povprečno hitrostjo 250,706 kilometra na uro. Dosedanji rekorder je bil prav tako s tega dirkališča Michael Schumacher (Ferrari), ki je leta 20o3 zmagal s povprečno hitrostjo 247,585 kilometra na uro. Dirka je takrat trajala uro, 14 minut, 19 sekund in 838 tisočink.

Hitrostni rekord je padel že na sobotnih kvalifikacijah, saj je Verstappen krog za prvi štartni položaj odpeljal s povprečno hitrostjo 264,4 kilometra na uro. Najvišja končna hitrost, ki jo je dosegel v tem krogu, pa je bila 357,1 kilometra na uro. Samo na sedmih dirkališčih, ki so trenutno na koledarju formule ena, je povprečna hitrost kvalifikacijskega kroga višja od 240 kilometrov na uro.

Najhitrejša dirkališča formule ena (povprečna hitrost kvalifikacijskega kroga):



Monza (Italija) – 264,4 kilometra na uro

Džeda (Savdska Arabija) – 254,5 kilometra na uro

Melbourne (Avstralija) – 253,1 kilometra na uro

Silverstone (VB) – 250,3 kilometra na uro

Spa-Francorchamps (Belgija) – 243,2 kilometra na uro

Zeltweg (Avstrija) – 243,5 kilometra na uro

Suzuka (Japonska) – 240,4 kilometra na uro

Las Vegas (ZDA) – 238,5 kilometra na uro