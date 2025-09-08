Poteza, ki se ji je Verstappen smejal, je bila poštena

Poteza McLarnove ekipe na nedeljski dirki v Monzi, ki se ji je smejal Max Verstappen, je bila poštena, zatrjujejo tako šef ekipe Andrea Stella kot Lando Norris in Oscar Piastri. Prvi je zaradi napake mehanika izgubil drugo mesto, a mu ga je ekipni kolega in tekmec za naslov prvaka vrnil. Razlika med njima je zdaj 31 točk, sicer bi bila 37.

Po nedeljski dirki formule ena v Monzi se največ govori o McLarnovem ekipnem ukazu, potem ko so vselej trdili, da se s komandnega mesta ne bodo vmešavali v njun dvoboj. Oscar Piastri je prišel pred Landa Norrisa, ker se je pri postanku zadnjega zalomilo mehaniku pri menjavi prednje leve pnevmatike. Zato so se odločili, da Britanca spustijo nazaj pred Avstralca. Potezi se je že med dirko smejal zmagovalec Max Verstappen (Red Bull). Norris je tako dirko končal na drugem, Piastri pa na tretjem mestu. Razlika med njima v boju za naslov prvaka pa je 31 v korist Avstralca. Če bi bil Piastri drugi, Norris pa tretji, bi bila 37.

Lando Norris je osvojil drugo mesto. Foto: Guliverimage Vodja McLarnove ekipe Andrea Stella je ekipni ukaz pojasnil z besedami, da je bilo tako edino pošteno in so s tem sledili načelom ekipe. "Zdelo se nam je pošteno, da se vrneta na mesti, ki sta ju imela pred postankom in se nato na stezi pomerita."

Norris in Piastri sta na novinarski konferenci po dirki dejala, da so na podobne scenarije pripravljeni in so se o tem že vnaprej vsi strinjali. Prav tako sta oba prikimala, da bi ravnala enako, če bi bili do konca samo še dve ali tri dirke. "Da, ker smo se s tem strinjali vsi v ekipi," je dejal Norris, Piastri pa prikimal. Na koncu sezone namreč lahko te tri točke vplivajo na to, kdo bo prvak. Avstralca so še vprašali, ali bo obžaloval, da je pustil Britanca nazaj predse, če bo na koncu ostal brez lovorike za točko, dve ali tri. "Ne bi obžaloval. Kar smo storili, je bilo pošteno. Lando je bil pred mano celotno dirko in ni bil on kriv za težavo na postanku."

Skupni seštevek (16/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 324 točk

2. Lando Norris (McLaren) 293

3. Max Verstappen (Red Bull) 230

4. George Russell (Mercedes) 194

5. Charles Leclerc (Ferrari) 163

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 117

7. Alex Albon (Williams) 70

8. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 66



1. McLaren Mercedes 617 točk

2. Ferrari 280

3. Mercedes 260

4. Red Bull Racing Honda 239

5. Williams Mercedes 86

6. Aston Martin Mercedes 62

Lando Norris Foto: Guliverimage "Tukaj ni pravilne in napačne odločitve, videli pa bomo, kaj se bo iz tega izcimilo. To je bil precedens, ki ga bo težko pozabiti," je McLarnovo potezo komentiral šef Mercedesove ekipe Toto Wolff. "Kaj pa, če kakšna ekipa naredi napako, vendar to ni ob postanku? Ali bi potem tudi obrnili vrstni red svojih voznikov?"

Kljub izenečanemu dvoboju McLarnovih voznikov za svetovno lovoriko do napetosti med Piastrijem in Norrisom za zdaj še ni prišlo. "Navdušen sem, kako obvladujejo položaj, ko se oba njihova dirkača borita za naslov prvaka," je denimo dejal šef Sauberjeve ekipe Jonathan Wheatley. "Mislim, da so bili na tokratni scenarij pripravljeni. O tem se med dirko niso pogovarjali, očitno so se že prej." Do konca prvenstva ostaja še osem dirk, torej še ena cela tretjina sezone.