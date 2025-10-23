Kostohondritis: pogost vzrok bolečine v prsih

Bolečina v prsnem košu velja za eno najpogostejših razlogov, zakaj ljudje poiščejo zdravniško pomoč. Pogosto nas ob takšni bolečini zgrabi panika – kaj pa, če gre za srce?

Pri mnogih, ki občutijo ostro, pekočo ali topo bolečino ob prsnici, je vzrok popolnoma drugačen. Imenuje se kostohondritis – vnetje hrustančnih povezav med rebri in prsnico. Stanje je neprijetno, a nenevarno, in ob pravilnem pristopu tudi popolnoma obvladljivo.

Veliko bolnikov z bolečinami v sprednjem delu prsnega koša prestraši podobnost simptomov s srčnimi težavami. Prav zato je pomembno, da kostohondritis poznamo in ga pravočasno prepoznamo. Čeprav je bolečina lahko izrazita, se v večini primerov z ustreznim zdravljenjem in fizioterapijo simptomi popolnoma umirijo.

Kaj je kostohondritis?

Kostohondritis je vnetje hrustančnih sklepov, kjer se rebra povezujejo s prsnico. Ti sklepi, imenovani kostohondralni sklepi, so majhni, a izjemno pomembni – omogočajo gibanje prsnega koša pri dihanju in sodelujejo pri vsakem vdihu in izdihu.

Ko se zaradi preobremenitve, poškodbe ali ponavljajočih gibov v teh sklepih pojavi vnetje, nastane bolečina, ki je lahko presenetljivo močna. Najpogosteje jo občutimo na eni strani prsnice, med drugim in petim rebrom, lahko pa se razširi proti ramenom ali hrbtu.

Kostohondritis pogosto zamenjamo za težave s srcem ali pljuči, saj je bolečina podobna – a ključna razlika je v tem, da jo lahko natančno izzovemo s pritiskom na določen predel. To je tudi tipičen znak, da gre za težavo mišično-skeletnega izvora in ne za bolezen notranjih organov.

Zakaj nastane kostohondritis?

Vzrok za kostohondritis je običajno kombinacija mehanskih in vnetnih dejavnikov. Pogosto gre za mikropoškodbe, ki nastanejo zaradi ponavljajočih gibov ali preobremenitve prsnega koša.To se lahko zgodi pri športih, kjer so aktivne roke in ramenski obroč (npr. plavanje, tenis, dvigovanje uteži), pa tudi pri dolgotrajnem kašljanju, dvigovanju bremen ali celo pri neustrezni telesni drži.

Pri starejših lahko k vnetju prispeva zmanjšana gibljivost prsnega koša in degenerativne spremembe hrustanca. Včasih kostohondritis spremlja tudi okužba dihal. Ženske so nekoliko pogosteje prizadete kot moški, najpogosteje med 30. in 50. letom starosti.

Kako prepoznati kostohondritis?

Najznačilnejši simptom je bolečina v sprednjem delu prsnega koša, ob robu prsnice. Bolečina se pogosto poveča pri globokem vdihu, kihanju, kašljanju, obračanju trupa ali dvigovanju rok.Ob dotiku prizadetega mesta se bolečina jasno okrepi – kar je za zdravnika ali fizioterapevta zelo pomemben diagnostični znak.

Pri večini bolnikov ni prisotne otekline ali rdečine, kar pomaga razlikovati kostohondritis od sorodnega Tietzejevega sindroma, kjer je pogosto prisotna oteklina. Bolečina je lahko stalna ali občasna, včasih pekoča, včasih topa. Pogosto jo bolniki opisujejo kot “pritisk v prsih”, kar dodatno povečuje zaskrbljenost.

Čeprav ne gre za življenjsko ogrožajoče stanje, je vedno treba najprej izključiti resnejše vzroke – bolezni srca, pljuč ali prebavil. Zato je ob nenavadni bolečini v prsih nujen zdravniški pregled.

Zakaj je diagnoza pogosto zahtevna?

Kostohondritis pogosto povzroča diagnostične dileme. Bolečina, ki se širi proti levi rami ali roki, je značilna tudi za srčni infarkt. Zato zdravnik vedno najprej izključi življenjsko nevarna stanja.Po kliničnem pregledu se običajno opravi elektrokardiogram (EKG), včasih tudi rentgensko slikanje ali ultrazvok, da se preveri stanje srca, pljuč in reber.

Ko so vsi izvidi normalni, a bolečina ostaja, zdravnik s palpacijo (pritiskom) na kostohondralne sklepe ugotovi, da je vzrok mehanske ali vnetne narave. Takrat govorimo o kostohondritisu.

Kako poteka zdravljenje?

Kostohondritis se v večini primerov pozdravi sam, vendar lahko bolečina traja več tednov ali celo mesecev. Zdravljenje je zato usmerjeno v lajšanje bolečine, zmanjšanje vnetja in ponovno vzpostavitev gibljivosti prsnega koša.

Prvi korak je zmanjšanje obremenitev, ki sprožajo bolečino. To pomeni omejitev ponavljajočih gibov, dvigovanja težkih predmetov in intenzivnih vaj za zgornji del telesa. Zdravnik običajno predpiše nesteroidna protivnetna zdravila, včasih v kombinaciji z lokalnimi obkladki.

Ko akutna faza popusti, je ključnega pomena fizioterapevtska obravnava, saj preprečuje, da bi bolečina postala kronična in, da bi se pojavili kompenzacijski vzorci gibanja.

Vloga fizioterapije pri kostohondritisu

Fizioterapija ima v zdravljenju kostohondritisa osrednjo vlogo. Namen terapije ni le lajšanje bolečine, temveč tudi odpravljanje vzrokov, ki so pripeljali do vnetja.

Prvi korak je natančna ocena drže in gibanja. Fizioterapevt pregleda, kako se bolnik giblje, diha in uporablja prsni koš. Pri mnogih je prisotna povečana napetost v prsnih mišicah s prikrajšavami pektoralne mišice in omejena gibljivost ramenskega obroča.

Sledi manualna terapija, ki vključuje nežne mobilizacije reber, prsnega koša in hrbtenice. S tem se sprostijo napete strukture in izboljša drsenje med rebrnimi sklepi. Pogosto se uporablja tudi manualna obravnava mehkih tkiv, kjer fizioterapevt z različnimi tehnikami sprošča mišice pectoralis major, minor, serratus anterior in medrebrne mišice.

V fazi dolgoročnega okrevanja se v terapijo vključijo vaje za raztezanje in aktivno stabilizacijo trupa. Raztezanje prsnih mišic zmanjša napetost v sprednjem delu prsnega koša, vaje za krepitev hrbtnih mišic pa izboljšajo telesno držo.

Poseben poudarek je na dihalnih vajah, saj dihanje vpliva na gibanje reber in prsnice. Z učenjem pravilnega, globokega dihanja fizioterapevt zmanjšuje mehanske obremenitve vnetih sklepov in pomaga sprostiti telo.

Komplementarno se uporabljajo tudi instrumentalne metode zdravljenja, kot so krioultrazvočna terapija, TECAR terapija, udarni valovi, laserska terapija in PERISO diamagnetna terapija. Izbor najprimernejših instrumentalnih metod je odvisen od stadija bolezni in simptomov.

Specializirana fizioterapija za kostohondritis v kliniki Medicofit

V kliniki Medicofit k zdravljenju kostohondritisa pristopajo celostno. Kostohondritis obravnavajo kot kombinacijo mehanske, mišične in funkcionalne težave, zato terapijo vedno prilagodijo posamezniku.

Najprej izvedejo temeljito diagnostiko: preverijo gibljivost prsnega koša, mišično moč, držo in dihalne vzorce. Na podlagi tega pripravijo individualni načrt zdravljenja.

V začetni fazi je cilj zmanjšati bolečino in vnetje. Uporabljajo manualne tehnike za sproščanje napetih mišic in sklepov ter instrumentalne metode, ki spodbujajo mikrocirkulacijo in celjenje tkiv. Ko akutna faza mine, preidejo v aktivno fazo zdravljenja – učijo pravilnega dihanja, izvajajo vaje za raztezanje mišic prsnega koša ter krepijo stabilizacijske mišice trupa.

Bolnika postopno vodijo skozi proces vračanja k običajnim aktivnostim. Njihov cilj ni le, da bolečina izgine, ampak da se telesna funkcija popolnoma povrne in, da se težava ne ponovi.

Primer uspešne fizioterapevtske obravnave kostohondritisa 59-letna gospa Sonja, po poklicu prodajalka, je obiskala kliniko Medicofit zaradi zbadajoče bolečine v sprednjem delu prsnega koša, ki se je pojavljala pri globokem dihanju, dvigovanju rok in daljšem delu za pultom. Bolečina je bila lokalizirana levo ob prsnici in se je občasno širila proti rami. Pred obiskom fizioterapevta je opravila rentgensko slikanje prsnega koša in EKG, s katerima so izključili srčno-žilne vzroke bolečin in morebitne težave s pljuči. Klinični pregled je pokazal povečano občutljivost ob palpaciji kostohondralnih sklepov tretjega in četrtega rebra ter povečano napetost prsnih mišic. Mobilnost torakalne hrbtenice je bila omejena, dihanje pretežno plitvo, bolečina pa se je sprožila ob pritisku na prizadeto mesto. V sklopu fizioterapevtskega zdravljenja je bil pripravljen celosten 14-tedenski program, ki je zajemal uporabo TECAR terapije in obsevanja s terapevtskim laserjem za zmanjšanje bolečin in vnetja ter pospešitev regenerativnih procesov, specialne manualne tehnike za obravnavo miofascialne tenzije ter individualno prilagojeno terapevtsko vadbo za izboljšanje mobilnosti torakalne hrbtenice, korekcijo drže in povrnitev polnega obsega gibanja prsnega koša. Ob koncu zdravljenja je gospa Sonja poročala o popolni odpravi bolečin in nelagodja, povrnitvi polne dihalne funkcije in lažjem izvajanju vsakodnevnih aktivnosti.

Kako dolgo traja okrevanje?

Večina bolnikov občuti izboljšanje v nekaj tednih, popolno okrevanje pa običajno nastopi v dveh do treh mesecih. Pri nekaterih, zlasti tistih s slabo držo ali ponavljajočimi se obremenitvami, je lahko proces daljši. Z redno fizioterapijo, pravilnim gibanjem in postopnim vračanjem k aktivnostim pa so dolgoročni rezultati zelo dobri – ponovitve so redke.

Pomembno je, da bolnik razume, da bolečina v prsnem košu ni vedno znak srčne bolezni. Kostohondritis je popolnoma ozdravljivo stanje, če ga prepoznamo in zdravimo pravočasno.

Ob pojavu bolečin v prsnem košu je potrebno pravočasno ukrepati

Kostohondritis je bolečina, ki zna prestrašiti – a s strokovnim pristopom hitro izgubimo razlog za skrb. Gre za mehansko-vnetno motnjo, ki jo lahko učinkovito odpravimo z ustreznim počitkom, fizioterapijo in spremembo gibalnih navad.

V kliniki Medicofit pacientom pomagajo razumeti vzrok njihove bolečine, jih naučijo pravilnega dihanja, sprostitve in gibanja brez napetosti. Cilj ni le, da bolečina izgine, temveč da se povrne polna gibalna funkcija in zmožnost opravljanja vsakodnevnih aktivnosti.

Ker so bolečine v prsnem košu lahko resne, je potrebno ukrepati zgodaj. Ob pojavu bolečin v prsnem košu je potrebno obiskati zdravnika, za popolno rehabilitacijo kostohondritisa pa se je priporočljivo obrniti na specialista fizioterapije.