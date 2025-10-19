Max Verstappen zmagovalec Austina, prednost Piastrija še skopnela

Nizozemec Max Verstappen je zmagovalec dirke formule 1 v ameriškem Austinu. Drugi je bil Britanec Lando Norris (McLaren), tretji pa Monačan Charles Leclerc (Ferrari). V seštevku SP je ostal v vodstvu danes peti Avstralec Oscar Piastri (McLaren), a je njegov naskok vse manjši.

Boj za naslov svetovnega prvaka v sezoni 2025 postaja vse bolj zanimiv. Še pred dobrim mesecem se je zdelo, da je to le vprašanje razmerij moči v ekipi McLaren, a se je zdaj v ta boj resno vključil še branilec naslova Verstappen.

Nizozemec je v soboto zmagal na sprinterski dirki v Austinu. Oba dirkača McLarna pa sta odstopila po trku v prvem krogu in prednost Piastrija v SP se je zmanjšala za deset točk v primerjavi z Nizozemcem. Verstappen je po zanesljivi zmagi na kratki dirki pozneje dobil tudi kvalifikacije in postavil dobro osnovo še za klasično preizkušnjo.

Danes je bilo dogajanje na dirkališču v Austinu v primerjavi s sobotno dirko precej bolj umirjeno. Verstappen je unovčil najbolje startno izhodišče, za njim pa sta se pred oba McLarna izmenično uvrstila še oba Ferrarija; Charles Leclerc je bil pred Norrisom, Lewis Hamilton pa pred Piastrijem.

Lando Norris je bil drugi. Foto: Reuters

Takšen vrstni red je ostal nespremenjen v prvi tretjini dirke, saj nihče v četverici zasledovalcev ni zmogel prehiteti tekmeca pred seboj.

Po postankih, prvi je bil pri mehanikih Leclerc v 23. krogu, pa se tudi ni prav dosti spremenilo. Zadnji med vodilnimi je bil v boksih Verstappen, a je imel v 34. krogu že toliko naskoka, da se je brez težav vrnil nazaj na prvo mesto.

V zadnji četrtini preizkušnje je skušal s šestega mesta mimo Piastrija priti še Mercedesov dirkač George Russell, Norris pa se je bližal drugemu Leclercu, a je nato zaradi težav s pnevmatikami začasno odnehal.

Še enkrat je poskusil pet krogov pred koncem, prvi napad je Monačan še odbil, drugega v 51. krogu pa ne, tako da se je Britanec vendarle odpeljal na drugo mesto.

"Seveda imam še možnosti za naslov in vesel sem, da sem v tem položaju"

"Neverjeten konec tedna. Nisem si mislil, da bo šlo tako gladko, a sem naredil razliko s prvim kompletom pnevmatik. Ni jih bilo lahko ohranjati, a smo lahko ponosni na opravljeno delo ves konec tedna," je za prireditelje dirke dejal Verstappen, za katerega je bila to že 68. zmaga v karieri. "Seveda imam še možnosti za naslov in vesel sem, da sem v tem položaju," je še dodal branilec naslova.

"Končno mi je uspelo priti mimo Charlesa. Naredil sem vse, kar sem lahko, a je trajalo precej dlje, kot sem mislil. Dobro je vozil in imela sva dobro dirko, kaj več kot drugo mesto pa danes ni bilo dosegljivo," pa je dodal Norris.

Oscar Piastri ima le še 14 točk prednosti. Foto: Reuters

Po današnjem razpletu ima zdaj Piastri v SP le še 14 točk naskoka pred Norrisom in 40 pred Verstappnom.

V koledarju SP je še pet preizkušenj, prva bo že naslednji teden v Ciudad de Mexicu.

Izidi: 1. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 1:34:00,161

2. Lando Norris (VBr/McLaren) + 7,959

3. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 15,373

4. Lewis Hamilton (VBr/Ferrari) 28,536

5. Oscar Piastri (Avs/McLaren) 29,678

6. George Russell (VBr/Mercedes) 33,456

7. Yuki Tsunoda (Jap/Red Bull) 52,714

8. Nico Hülkenberg (Nem/Sauber) 57,249

9. Oliver Bearman (VBr/Haas) 64,722

10. Fernando Alonso (Špa/Aston Martin) 70,001

... SP skupno: Dirkači: 1. Oscar Piastri (Avs/McLaren) 346

2. Lando Norris (VBr/McLaren) 332

3. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 306

4. George Russell (VBr/Mercedes) 252

5. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 192

6. Lewis Hamilton (VBr/Ferrari) 141

... Konstruktorji: 1. McLaren 678

2. Mercedes 341

3. Ferrari 334

4. Red Bull 331

5. Williams 111

6. Racing Bulls 72

...