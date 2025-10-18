Max Verstappen je še trinajstič dobil šprintersko dirko formule 1 (pa jih je bilo do zdaj samo 22). Na 19 krogov dolgi sobotni dirki v Austinu v ZDA se je izognil vsem dramatičnim trenutkom. Prvi je bil že v prvem zavoju, ko sta po trčenju štirih voznikov odstopila vodilna dirkača v prvenstvu, Oscar Piastri in Lando Norris. Šprint je tako na drugem mestu končal George Russell, na tretjem pa Carlos Sainz. Glavna dirka na 19. veliki nagradi letošnje sezone bo v nedeljo ob 21. uri (kvalifikacije zanjo v soboto ob 23. uri).

Oba McLarnova dirkača sta ostala brez točk. Foto: Reuters Prvenstvo formule 1 se vse bolj zapleta. Prvi zavoj šprinterske dirke v Austinu je bil zelo dramatičen. Max Verstappen (Red Bull) je sicer brez težav zadržal prvo mesto, za njim pa se je zgodilo trčenje. Nico Hülkenberg (Sauber) in Fernando Alonso (Aston Martin) sta se skušala zriniti po notranji strani prvega zavoja, pri tem je nemški veteran zadel v Landa Norrisa (McLaren), ta pa potem v Oscarja Piastrija (McLaren). S poškodovanim dirkalnikom sta ob stezi parkirala oba McLarnova dirkača. Odstopil je tudi Alonso. Zaradi številnih delcev poškodovanih dirkalnikov na progi je na stezo zapeljal varnostni avto. Tako so se na prvih petih mestih znašli Verstappen, George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Williams), Charles Leclerc in Lewis Hamilton (oba Ferrari).

LAP 1/19



What a DRAMATIC start to this Sprint, with a first corner collision between the top-two in the championship! 😱#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/eVRnFjzFuZ — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Šprint je dobil Max Verstappen, George Russell je bil drugi. Oba sta se v skupnem seštevku sezone približala vodilnima dvema McLarnoma. Foto: Reuters Po umiku varnostnega avtomobila je bil preostanek dirke nekoliko mirnejši, ne pa povsem. Po manjši napaki Leclerca ga je za četrto mesto prehitel Hamilton. Tri kroge pred ciljem pa sta trčila Lance Stroll (Aston Martin) in Esteban Ocon (Haas). Odstop tudi za njiju, na stezo pa je še enkrat zapeljal varnostni avto in za njim se je dirka z zmago Verstappna tudi končala. Točk so za mesta od šest do osem dosegli še Alex Albon (Williams), Juki Cunoda (Red Bull) in Kimi Antonelli (Mercedes). Japonec v Red Bullu je v kaosu v prvem zavoju pridobil kar 11 mest.

VN ZDA, šprinterska dirka:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. George Russell (Mercedes)

3. Carlos Sainz (Williams)

4. Lewis Hamilton (Ferrari)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Alex Albon (Williams)

7. Juki Cunoda (Red Bull)

8. Kimi Antonelli (Mercedes)

9. Liam Lawson (Racing Bulls)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Gabriel Bortoleto (Sauber)

12. Isack Hadjar (Racing Bulls)

13. Nico Hülkenberg (Sauber)

14. Franco Colapinto (Alpine)

15. Oliver Bearman (Haas)

Odstop: Esteban Ocon (Haas), Lance Stroll (Aston Martin), Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Aston Martin)



Skupni seštevek po šprintu (18/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 336 točk

2. Lando Norris (McLaren) 314

3. Max Verstappen (Red Bull) 281

4. George Russell (Mercedes) 244

5. Charles Leclerc (Ferrari) 177

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 130

7. Kimi Antonelli (Mercedes) 89

8. Alexander Albon (Williams) 73

9. Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10. Carlos Sainz (Williams) 38



1. McLaren Mercedes* 650

2. Mercedes 333

3. Ferrari 307

4. Red Bull Honda 300

5. Williams Mercedes 111

6. Racing Bulls Honda 72



*Konstruktorski svetovni prvaki.