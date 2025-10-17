Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Govorice, da želi po sezoni 2026 zapustiti ekipo Ferrari

Leclerc ni obupal: Ferrari želim vrniti nazaj na vrh

Hungaroring Charles Leclerc Ferrari | Charles Leclerc je bil letos petkrat na zmagovalnem balkonu, a nikoli na najvišji stopnički. | Foto Reuters

Charles Leclerc je bil letos petkrat na zmagovalnem balkonu, a nikoli na najvišji stopnički.

Foto: Reuters

Dirkač formule ena Charles Leclerc je pred začetkom dirkaškega konca tedna v Austinu zavrnil govorice, da je obupal nad Ferrarijem in bo po sezoni 2026 iskal sedež v eni od preostalih ekip. "Ta hip sem obseden samo s tem, da bom zmagoval v rdečem, ali je to zdaj ali pa v prihodnosti. Ferrari želim vrniti nazaj na vrh."

Charles Leclerc ob prihodu na dirkališče v Austinu. | Foto: Reuters Charles Leclerc ob prihodu na dirkališče v Austinu. Foto: Reuters Ferrari po treh četrtinah letošnjega prvenstva formule ena še ni dosegel zmage. V italijanskih medijih so se ta teden tako pojavile govorice, da Charles Leclerc izgublja potrpljenje. Monačan je v ekipi iz Maranella že osmo sezono, ima pa vsega osem zmag. Lani je dosegel tri, zdelo se je, da je ekipa pod vodstvom novega šefa Frederica Vasseurja naredila korak naprej. Očitno je ni. Pomagal ni niti prihod sedemkratnega prvaka Lewisa Hamiltona, ki je iz Mercedesa zagotovo prinesel veliko znanja. 

Leclerc ima pogodbo s Ferrarijem še za naslednje leto. Pred začetkom dirkaškega konca tedna v Austinu v ZDA je govorice zavrnil. "Povem lahko samo to, kar govorim ves čas. Vedno sem imel zelo rad Ferrari. Ta hip sem obseden samo s tem, da bom zmagoval v rdečem, ali je to zdaj ali pa v prihodnosti. Ferrari želim vrniti nazaj na vrh." 

"Naslednja sezona bo zelo pomembna"

Zadnji Ferrarijev prvak je bi Kimi Räikkönen leta 2007, torej že pred 18 leti. Zadnjo konstruktorsko lovoriko pa so osvojili v sezoni 2008. Nova generacija dirkalnikov, ki z novim tehničnim pravilnikom prihaja naslednje leto, je lahko njihova priložnost. "Govorice nas ne zanimajo. Osredotočeni smo le na svoje delo. Naslednja sezona bo zelo pomembna, saj se začenja nova era in moramo jo dobro začeti. Komaj čakam," je še dejal 28-letni Leclerc, ki ga v Austinu ta petek najprej čaka edini prosti trening (19.30), ob 23.30 po srednjeevropskem času pa še kvalifikacije za sobotni šprint. To je že 19. velika nagrada letošnje sezone.

Skupni seštevek pred VN ZDA (18/24):

1. Oscar Piastri (McLaren) 336 točk
2. Lando Norris (McLaren) 314
3. Max Verstappen (Red Bull) 273
4. George Russell (Mercedes) 237
5. Charles Leclerc (Ferrari) 173
6. Lewis Hamilton (Ferrari) 127

1. McLaren Mercedes* 650
2. Mercedes 325
3. Ferrari 300
4. Red Bull Honda 290
5. Williams Mercedes 102
6. Racing Bulls Honda 72

*Konstruktorski svetovni prvaki
