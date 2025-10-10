Irski najstnik prekinil z McLarnom. Prihaja v Red Bull?

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Red Bull, ki ima v formuli ena dve ekipi (Red Bull in Racing Bulls), ima za naslednje leto še tri proste sedeže. Očitno bo v svoje vrste zvabil talenta iz McLarnove akademije. Devetnajstletni Irec Alex Dunne je nedavno prekinil pogodbo z angleško ekipo, zanimanje zanj pa je zdaj potrdil prvi kadrovnik pri Red Bullu Helmut Marko.

Singapur George Russell
Sportal Poustvaril ikonično fotografijo sedemkratnega prvaka

Alex Dunne je letos odpeljal dva petkova prosta treninga v formuli 1. | Foto: Guliverimage Alex Dunne je letos odpeljal dva petkova prosta treninga v formuli 1. Foto: Guliverimage Pred dirko v Singapurju je karavano formule ena presenetila novica, da se je irski talent Alex Dunne odločil prekiniti pogodbo z McLarnom. Zadnji dve leti je bil član njihove akademije, letos prvič dirka v formuli dva, dosegel je tudi dve zmagi in je trenutno na petem mestu skupnega seštevka. Odpeljal je dva prosta treninga v formuli ena. Mnogi so menili, da McLaren nanj resno računa, da bo dobil čez kakšno leto priložnost, če iz ekipe odide ali Lando Norris ali Oscar Piastri.

A iz ekipe odhaja Dunne, saj očitno ni pripravljen čakati še nekaj let na sedež v kraljici avtomotošporta. Očitno se mu nasmiha že za naslednjo sezono. Svetovalec Red Bullovih ekip Helmut Marko je priznal, da se je z njegovim agentom in dirkačem že pogovarjal. "Alex Dunne je zelo hiter in agresiven mlad voznik. To pomeni, da je pravi za Red Bull. Ker je zdaj prost, ker je sporazumno prekinil pogodbo z McLarnom, se bomo z njim zagotovo še pogovarjali," je dejal Marko za nemški Sky.

Kalle Rovanperä
Sportal Dvakratni prvak reli menja za dirkanje s formulami

Red Bull obupal nad Cunodo in Lawsonom?

Medtem ko se je Max Verstappen vrnil v borbo za naslov svetovnega prvaka, je Juki Cunoda z Red Bullom osvojil točke le na petih dirkah, pa še to samo 20. Aktualni prvak, ki je zmagal štirikrat, jih ima 273. | Foto: Reuters Medtem ko se je Max Verstappen vrnil v borbo za naslov svetovnega prvaka, je Juki Cunoda z Red Bullom osvojil točke le na petih dirkah, pa še to samo 20. Aktualni prvak, ki je zmagal štirikrat, jih ima 273. Foto: Reuters Devetnajstletnik bi lahko že v prihodnji sezoni dobil sedež v ekipi Racing Bulls. Red Bull ima trenutno sklenjeno pogodbo samo z Maxom Verstappnom. Temu naj bi se v Red Bullu pridružil Isack Hadjar, ki navdušuje v dirkalniku ekipe Racing Bulls. Vsaj nad Jukijem Cunodo je Marko očitno že obupal, vprašanje je tudi, ali bo še eno priložnost dobil Liam Lawson. Red Bull ima v ozadju seveda tudi svojega dirkača z akademije. To je Šved Arvid Lindblad, ki je trenutno sedmi v prvenstvu formule dva. Povsem možno je torej, da bo imela ekipa Racing Bulls prihodnje leto dva dirkača novinca.

Od 22 kokpitov za sezono 2026 je uradno prostih še šest, a George Russell in Andrea Kimi Antonelli bosta prej ali slej podaljšala z Mercedesom. Ob treh prostih sedežih pri Red Bullu je tako nejasno samo še, kdo bo drugi dirkač Alpina.

Dirkaška zasedba za sezono 2026:

McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri
Ferrari: Charles Leclerc in Lewis Hamilton
Red Bull: Max Verstappen in ?
Mercedes: George Russell? in Andrea Kimi Antonelli?
Aston Martin: Fernando Alonso in Lance Stroll
Alpine: Pierre Gasly in ?
Haas: Esteban Ocon in Olliver Bearman
Racing Bulls: ? in ?
Williams: Carlos Sainz in Alex Albon
Audi: Nico Hülkenberg in Gabriel Bortoleto
Cadillac: Sergio Perez in Valtteri Bottas
