Russell razred zase za drugo zmago leta, Norris razjezil Piastrija

George Russell je po kvalifikacijah v Singapurju dobil tudi dirko. Za dirkača Mercedesa je to druga zmaga letos in peta v formuli 1. Na 18. dirki sezone ni imel tekmeca, vodila je od štarta do cilja. Drugo mesto je osvojil Max Verstappen, ki je v zadnjih krogih za sabo zadržal Landa Norrisa. Vodilni v svetovnem prvenstvu Oscar Piastri je bil četrti, a precej jezen zaradi agresivnega dirkanja ekipnega kolega v prvem zavoju.

Premoči McLarnove ekipe formule 1 je dokončno konec. Brez zmage so ostali na tretji dirki zapored, a vseeno šest velikih nagrad pred koncem sezone osvojili svoj deseti konstruktorski naslov svetovnega prvaka. Na 18. dirki leta, VN Singapurja, so z nekaj malega posodobitvami prišli le pri Mercedesu in Red Bullu in to sta George Russell in Max Verstappen očitno unovčila. Britanski dirkač Mercedesa je bil razred zase, brez tekmeca na dirki. Zmagal je drugič letos in petič v kraljici avtomotošporta. "To je bilo mega," mu je po radijski zvezdi dejal vodja ekipe Toto Wolff. Nizozemec v Red Bullu pa je tudi v zadnjih krogih, ko je imel nekaj starejše gume, za sabo uspel zadržati Landa Norrisa (McLaren).

George Russell je na štartu zadržal prvo mesto pred Maxom Verstappnom, Lando Norris je prišel na tretje mesto. Foto: Reuters Norris je bil na štartni vrsti šele peti, a je dobro potegnil in še pred prvim zavojem prehitel Kimija Antonellija (Mercedes) in se povsem približal Oscarju Piastriju (McLaren) in Verstappnu. V prvem zavoju je najprej prišlo do dotika z branilcem naslova prvaka, nato še z vodilnim v letošnjem prvenstvu. Britanec je tako prehitel ekipnega tekmeca. Avstralec se je jezil, češ da to ni bilo ekipno. McLaren s komandnega mesta ni posredoval, tudi komisarji dirke niso ukrepali. Šlo je pač za agresivno dirkanje. Pozneje je Piastri nekaj sekund izgubil še s ponesrečenim postankom, tako da se je moral zadovoljiti s četrtim mestom. Še bolj razočarani so lahko pri Ferrariju, šesti Charles Leclerc in sedmi Lewis Hamilton nista imela nobenih možnosti v primerjavi s prvo četverico.

VN Singapurja v živo



CILJ. Russell je zmagovalec Singapurja. Verstappen je zadržal za sabo Norrisa. Jezni Piastri četrti. McLaren je konstruktorski prvak.



Zadnji krog.



3 krogi do cilja: McLaren ni več dominanten, kot je bil v prvi polovici sezone. Norris ne more zares napasti Verstappna.



5 krogov do cilja: 1. Russell, 2. Verstappen +6,3, 3. Norris +6,9, 4. Piastri, 5. Leclerc, 6. Antonelli, 7. Hamilton, 8. Alonso, 9. Bearman, 10. Hadjar



6 krogov do cilja: Hamilton je prehitel Leclerca, taktika dveh postankov se je torej izkazala za hitrejšo.



8 krogov do cilja: Antonelli je prehitel Leclerca, temu se hitro bliža tudi Hamilton z novejšimi gumami. Napadi Norrisa medtem neuspešni.



10 krogov do cilja: 1. Russell, 2. Verstappen +4,2, 3. Norris +4,8, 4. Piastri, 5. Leclerc, 6. Antonelli, 7. Hamilton, 8. Alonso, 9. Bearman, 10. Hadjar



12 krogov: Sainz je kot zadnji opravil s postankom. Russell je na dobri poti do pete zmage v formuli 1. Razlika med Verstappnom in Norrisom ostaja slaba sekunda.



15 krogov do cilja: Norris je tik za Verstappnom! Oba prehitevata dirkače za cel krog. Medtem je Hamilton zapeljal na dodaten postanek, saj s tem ni izgubil nobenega mesta, bo pa zdaj hitrejši z rdečimi gumami.



18 krogov do cilja: 1. Russell, 2. Verstappen +4,3, 3. Norris +6,4, 4. Piastri, 5. Leclerc, 6. Antonelli, 7. Hamilton, 8. Lawson*, 9. Sainz*, 10. Bearman (*brez postanka)



22 krogov do cilja: Norris je manj kot dve sekundi za Verstappnom, ki se pritožuje nad vodljivostjo svojega dirkalnika.



25 krogov do cilja: 1. Russell, 2. Verstappen +4,9, 3. Norris +6,9, 4. Piastri, 5. Leclerc, 6. Antonelli, 7. Hamilton, 8. Lawson*, 9. Stroll*, 10. Sainz* (*brez postanka)



36. krog: Verstappen je bil pozen na zaviranju v enem od zavojem, komaj ga je še ujel in se rešil trčenja. Izgubil je sekundo.



34. krog: Russell ima manj kot tri sekunde prednosti pred Verstappnom in sedem pred Norrisom. Piastri po daljšem postanku zaostaja 16 sekund.



30. krog: Še pred polovico dirke so najboljši opravili edini načrtovan postanek. Zdaj bo Norris z nekaj novejšimi gumami skušal ujeti in prehiteti Verstappna.



29. krog: 1. Russell, 2. Verstappen +3,9, 3. Norris +8,6, 4. Piastri +18,3, 5. Leclerc, 6. Antonelli, 7. Hamilton, 8. Lawson, 9. Stroll, 10. Ocon



28. krog: Če je bil tokrat Norrisov postanek brezhiben, pa se je McLarnu zataknilo pri Piastriju. Tri sekunde izgube. Težave pri postanku tudi za Alonsa.



27. krog: Norris s prvega mesta na postanek, vrnil se je za Verstappna.



26. krog: Verstappen je odpeljal najhitrejši krog na dirki, zato je šel Russell že na postanek. Da se varno vrne pred njega.



24. krog: 1. Russell, 2. Norris +9,1, 3. Piastri +13,6, 4. Antonelli, 5. Hamilton, 6. Verstappen*, 7. Alonso, 8. Leclerc* (s postankom)



22. krog: Leclerc prvi od tistih z rumenimi gumami na postanek v bokse. Norris zdaj pritiska na plin, da bi s poznejšim postankom prehitel Verstappna.



20. krog: Na prvi in verjetno edini postanek Verstappen. Izbral je najtrše bele gume.



19. krog: Verstappen vztraja na stezi (Cunoda je že menjal gume), a je le sekundo pred Norrisom ter skoraj 10 za Russllom.



16. krog: 1. Russell, 2. Verstappen +8,0, 3. Norris +9,1, 4. Piastri, 5. Leclerc, 6. Antonelli, 7. Hamilton, 8. Alonso, 9. Hadjar, 10. Bearman



15. krog: Norris je rahlo dotaknil zid, a dirka naprej. Že od dotika na štartu ima poškodovano prednje krilce. Se je pa približal Verstappnu, ki z rdečimi gumami zdaj že izgublja pravo hitrost.



12. krog: Razlike med dirkači se povečujejo, Russell vodi že sedem sekund pred Verstappnom.



10. krog: 1. Russell, 2. Verstappen +5,1, 3. Norris +6,5, 4. Piastri, 5. Leclerc, 6. Antonelli, 7. Hamilton, 8. Alonso, 9. Hadjar, 10. Bearman



8. krog: Alonso je za osmo mesto prehitel Hadjarja. To je sicer ena najtežjih prog za prehitevanja, zato veliko akcije ni pričakovati.



6. krog: Russell je tri sekunde pred Verstappnom, McLarna zaostaja pet oziroma sedem sekund. Komisarji dotika pred Norrisom in Piastrijem ne bodo kaznovali.



3. krog: Piastri se pritožuje nad manevrom Norrisa v prvem zvaoju, tudi komisarji bodo situacijo preučili, a realno je šlo le za manjši dotik.



2. krog: 1. Russell, 2. Verstappen, 3. Norris, 4. Piastri, 5. Leclerc, 6. Antonelli, 7. Hamilton, 8. Hadjar, 9. Alonso, 10. Bearman



Štart! Russell in Verstappen dobro s štarta, a brez dvoboja v prvem zavoju. Odličen štart Norrisa, ki je prehitel Antonellija in še Piastrija. Se je pa dotaknil tako Piastrija kot Verstappna. Tudi Leclerc je dobil dve mesti in je peti, pred Antonellijem in Hamiltonom.



Krog za ogrevanje. Verstappen, Hadjar in Alonso od prve deseterice na hitrejšim mehkejših rumenih pnevmatikah. Ostali so na rumenih.



Štartna vrsta (62 krogov): 1. Russell, 2. Verstappen, 3. Piastri, 4. Antonelli, 5. Norris, 6. Hamilton, 7. Leclerc, 8. Hadjar, 9. Bearman, 10. Alonso



10 min do štarta: Vroč nedeljski večer je v Singapurju, dirkače čaka napornih 62 krogov. To je edino dirkališče na letošnjem koledarju, kjer Verstappen še ni zmagal.

Russell šokiran, Norris bolan

George Russell je bil še sam presenečen nad prvim rezultatom kvalifikacij. Foto: Reuters

Max Verstappen bi utegnil imeti največ možnosti za zmago. Foto: Reuters Čeprav se je že po treningih šušljalo, da bi lahko Mercedes pod lučmi Singapurja konkuriral za zmago, pa je bil nad prvim mestom na kvalifikacijah George Russell vseeno presenečen. Oba njegova kroga v zadnjem delu kvalifikacij sta bila najhitrejša. Odpeljal je rekord kroga. "Če bi moral staviti denar na dirkališča, kjer bi lahko dosegel prvi štartni položaj, bi bilo to med zadnjimi tremi. Ne vem, kaj smo storili, da sem bil tako hiter. Morda smo vsi malo presenečeni, da McLaren ni tako hiter, saj smo mislili, da bodo oni tu leteli." A je letela srebrna puščica, novinec Andrea Kimi Antonelli je bil z njo četrti, a sam razočaran, češ da je na stezi pustil nekaj desetink.

Lando Norris je bil dve mesti za Oscarjem Piastrijem. Foto: Reuters Letos dominantna McLarnova dirkača bosta šele na tretjem in petem štartnem mestu. Boljši je bil na kvalifikacijah vodilni v svetovnem prvenstvu Oscar Piastri, Lando Norris, ki za njim zaostaja 25 točk, pa je razkril, da ta konec tedna nastopa nekoliko bolan. "Če kje ne želiš biti slab, je to tukaj. Danes sem sicer že boljši kot včeraj, ko sem res imel težave. Nisem torej stoodstoten, a vseeno ni izgovorov za peto mesto." V Singapurju se dirkači soočajo z visokimi temperaturami in vlago. Pred obema McLarnoma je na štartni vrsti Max Verstappen (Red Bull), ki bo z drugega mesta skušal doseči še tretjo zaporedno zmago. In se tako morda dejansko vrniti v borbo za naslov prvaka. Za Piastrijem zaostaja 69 točk. Po VN Nizozemske, ko je Avstralec nazadnje zmagal, je imel Nizozemec že 104 točke zaostanka.

