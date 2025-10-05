Trije danes nepredstavljivi rekordi v formuli 1, ki ne bodo nikoli padli

Rekordi so, da se jih poruši ali izbriše. V formuli 1 je Nico Hülkenberg letos izbrisal enega neslavnega, a mu je en prav tak ostal. McLaren lahko postane rekorder v številu osvojenih točk v eni sezoni, Max Verstappen pa bi v naslednjih dveh letih lahko postal dirkač z največ odpeljanimi dirkami z eno samo ekipo. Je pa v kraljici avtomotošporta nekaj takih rekordov, ki ne bodo padli. Najstarejši zmagovalec dirke – pri 53 letih – je to dosegel po za današnje čase nepredstavljivem razpletu, lahko rečemo kar bizarnem.

Nico Hülkenberg je na 239. dirki dočakal prve stopničke. Foto: Reuters Eden najbolj čustvenih trenutkov letošnjega prvenstva formule 1 se je zgodil v Silverstonu, ko je veteran Nico Hülkenberg prvič stopil na zmagovalni oder. Odpeljal je svojo 239. dirko. Tako se je le otresel neslavnega rekorda največ odpeljanih dirk brez stopničk. Ta je zdaj pri že upokojenem Adrianu Sutilu. Od aktivnih dirkačev se mu bliža Juki Cunoda. Je pa Hülkenberg obdržal rekord z največ odpeljanimi dirkami brez zmage. V Singapurju bo odpeljal že svojo 244. dirko. Od aktivnih dirkačev bo letos na četrto mesto prišel Lance Stroll.

Največ odpeljanih dirk brez stopničk:



128 – Adrian Sutil

119 – Pierlugi Martini

109 – Philippe Alliot

104 – Juki Cunoda*

98 – Pedro Diniz



Največ odpeljanih dirk brez zmage:



243 – Nico Hülkenberg*

208 – Andrea de Cesaris

185 – Kevin Magnussen

183 – Nick Heidfeld

182 – Lance Stroll*

179 – Romain Grosjean

158 – Martin Brundle



*še aktivni dirkač

McLaren lahko letos preseže 900 osvojenih točk. Foto: Reuters Rekordno znamko lahko letos postavi McLarnova ekipa. Pred zadnjimi sedmimi dirkami in tremi šprinti ima 623 točk. Na voljo jih je še 346. Po idealnem scenariju bi jih Oscar Piastri in Lando Norris do konca lahko zbrala kar 969, kar je sicer malo verjetno. A dosedanji rekord Red Bulla iz sezone 2023 (860 točk) pa vsekakor lahko pade. Ker je bilo včasih manj dirk in drugačen točkovni sistem (z manj točkami), ta rekord sicer ni najbolj merodajen. Enako velja za podatek o številu odpeljanih dirk. Z eno samo ekipo jih je največ v zgodovini odpeljal Lewis Hamilton, kar 246 z Mercedesom. Če bo vsaj še dve sezoni dirkal za Red Bull, ga bo presegel Max Verstappen. Trenutno je pri 203 dirkah.

Največ odpeljanih dirk z eno ekipo:



246 – Lewis Hamilton (Mercedes)

203 – Max Verstappen (Red Bull)*

180 – Michael Schumacher (Ferrari)

151 – Kimi Raikkönen (Ferrari)

150 – David Coulthard (McLaren)

145 – Kevin Magnussen (Haas), Lando Norris (McLaren)*

143 – Charles Leclerc (Ferrari)

139 – Felipe Massa (Ferrari)

136 – Nico Rosberg (Mercedes)



*Še vozi za to ekipo

Najstarejši zmagovalec dirke

Fernando Alonso je nazadnje zmagoval leta 2013. Foto: AP / Guliverimage Rekord, ki pa skoraj zagotovo ne bo nikoli padel, pa je najstarejši zmagovalec dirke. Dandanes je formula 1 pač šport mladih, v prvih desetletjih tega zdaj že 76 let starega tekmovanja pa so dirkali številni stari 40 in več, tudi 50 let in več. Na letošnji štartni vrsti je kar osem voznikov rojenih v tem tisočletju, samo trije pa so starejši od 30 let. Trenutno je najstarejši Fernando Alonso, ki ima 44 let. Ko je dosegel svojo za zdaj zadnjo zmago, je imel 32 let. Lewis Hamilton, ki bo januarja dopolnil 41 let, rekorder po številu zmag s 105, je zadnjo dosegel lani, ko jih je imel 39.

Tako moramo skočiti daleč v športno zgodovino, da najdemo najstarejšega zmagovalca v tem tekmovanju. Zgodilo se je leta 1951 na veliki nagradi Francije. Zmagal je Luigi Fagioli, ki je tisti dan štel 53 let in 22 dni. No, zmagal je tudi njegov ekipni kolega z Alfa Romeo Juan Manuel Fangio. Šlo je namreč za precej bizaren razplet dirke, ki v modernih časih ni mogoč. Takrat so si namreč dirkači lahko kar med dirko zamenjali dirkali. In ker je imel legendarni Fangio s svojo alfo težave, je ekipa odločila, da med postankom sede v Fagiolijev dirkalnik, ta pa v okvarjeni Fangiov. Tako je Argentinec prečkal ciljno črto kot prvi, Italijan pa z 22 krogi zaostanka kot deveti.

A po takratnem pravilniku so zaradi menjave dirkalnika obema dirkačema pripisali tako zmago kot 11. mesto. Da, precej bizarno. Je bil pa Fagioli zaradi menjave tako besen, da je po tisti dirki – bila je njegova sedma v formuli 1 – končal dirkaško kariero. Še dvakrat pozneje se je zgodilo, da so zaradi menjave dirkalnika dvema dirkačema pripisali zmago. VN Francije 1951 je dala še en rekord. Je najdaljša v zgodovini po odpeljanih kilometrih. Takrat so na osemkilometrskem uličnem krogu Reims-Gueux v treh urah in 22 minutah naredili 601 kilometer (77 krogov).

Najmanj točk za naslov prvaka

Phil Hill je bil prvak leta 1961. Foto: Guliverimage Še en rekord, ki ne bo padel, pa je osvojena dirkaška lovorika z najmanj točkami. Zaradi že omenjenih precej več dirk (letos 24) in točkovnim sistemom, ki prinaša 25 točk za zmago in točke za prvih deset dirkačev (pa še na šprinterskih dirkah). Leta 1961 je denimo zmagovalec dobil devet točk. Točke je osvojilo prvih šest, dirk pa je bilo le osem. Tako je tistega leta prvak s 34 točkami postal Phil Hill s Ferrarijem. Imel je eno več od Wolfganga von Tripsa (Ferrari). To je bila Hillova edina lovorika, v preostalih sezonah pa je skupaj osvojil še 64 točk.

Največ odstopov v karieri

V moderni formuli 1 so dirkalniki tako vzdržljivi, lažje vodljivi, pa še dirkališča večinoma nimajo peščenih izletnih con, da so odstopi precej manj pogosti kot nekoč. Oscar Piastri je denimo šele na 17. veliki nagradi letošnje sezone prvič odstopil. Zdaj pa pozor na naslednji podatek: Riccardo Patrese je med letoma 1977 in 1993 štartal na 256 dirkah, a nato odstopil kar 147-krat! Italijan torej ni končal več kot polovico svojih dirk. Razloga sta bila dva: večkrat je imel zelo nezanesljiv dirkalnik, pa še vozil je zelo agresivno in bil večkrat v zaščitnem zidu. Sicer je bil kar uspešen, saj se je 37-krat pripeljal na zmagovalni balkon in šestkrat tudi zmagal.

Ni pa edini rekorder po številu odstopov, saj prav tako 147-krat ni videl kariraste zastave Andrea se Cesaris. Ta je bil na štartni vrstni na 208 velikih nagradah, torej ni dokončal več kot 70 odstotkov dirk.