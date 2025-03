Ikona formule ena: ubil se je pred pol stoletja v Goodwoodu, njegovo ime živi naprej

McLaren je lani osvojil svoj deseti konstruktorski naslov v formuli ena in se izenačil z Williamsom na drugem mestu večne lestvice. Tudi med konstruktorji ima rekordnih 16 naslovov legendarna italijanska Scuderia Ferrari, a se ji lahko McLaren letos še približa. Vsaj to je mogoče sklepati po zadnjih testiranjih, na katerih sta bila Britanec Lando Norris in Avstralec Oscar Piastri med najhitrejšimi.

"Kivija" v F1 prepeljal Avstralec

In McLaren je resnično slavna znamka v svetu motošporta, veliko uspešnejša, kot je bil njen ustanovitelj sam. Bruce McLaren je bil novozelandski dirkač, ki je v formuli ena tekmoval od leta 1958 do svoje smrti leta 1970. V tem času je v najelitnejšem dirkaškem športu osvojil le štiri zmage, v sezoni 1960 pa je zasedel drugo mesto v prvenstvu dirkačev, zaostal je le za svetovnim prvakom, svojim takratnim moštvenim kolegom pri Cooperju, Avstralcem Jackom Brabhamom.

Prav Brabham je bil človek, ki je nadobudnega "kivija" spravil v formulo ena. Leta 1957 je Avstralca navdušil 20-letni Bruce Leslie McLaren, ki je tedaj dobil veliko nagrado Nove Zelandije v formuli dve. V ta razred se je McLaren prebijal od svojega 14. leta, ko je odpeljal svojo prvo gorsko hitrostno dirko. Dirkanje ga je zasvojilo že v mladih letih, celo tako zelo, da je opustil študij inženirstva na univerzi v rodnem Aucklandu in se povsem posvetil tej adrenalinski dejavnosti.

Sloviti dirkalnik M7A. Foto: Guliverimage

Najmlajši zmagovalec dirke F1

Brabham je McLarna zvabil v moštvo Cooper, v katerem je na dirkah formule ena debitiral leta 1959. Že leto prej je sicer s svojim dirkalnikom iz formule dve nastopil na dirki formule ena za VN Nemčije na zloglasnem Nürburgringu in osvojil celo peto mesto, s Cooperjem pa je vsega 22-letni prišel tudi do prve zmage, ko je osvojil dirko za VN ZDA. Tedaj je postal najmlajši zmagovalec dirke F1 in ta rekord držal osupljivih 44 let, vse do leta 2003, ko je nov mejnik postavila vzhajajoča španska zvezda Fernando Alonso.

Najmlajši zmagovalci dirk F1: 1. Max Verstappen (2016, VN Španije), star 18 let in 228 dni

2. Sebastian Vettel (2008, VN Italije) 21 let, 73 dni

3. Charles Leclerc (2019, VN Belgije) 21 let, 320 dni

4. Fernando Alonso (2003, VN Madžarske) 22 let, 26 dni

5. Bruce McLaren (1959, VN ZDA) 22 let, 104 dni

Leta 1963 rojstvo dirkaške legende

Cooper je do leta 1963 že težko držal stik s tedaj prevladujočimi ekipami Lotus, BRM in Ferrari, zato se je McLaren odločil ustanoviti svoje moštvo, poimenoval ga je Bruce McLaren Motor Racing. Od leta 1966 do svoje smrti je dirkal v svojih avtomobilih, z enim od teh leta 1968 zmagal na dirki za VN Belgije v Spa Francorchampsu, leta 1969 pa svetovno prvenstvo končal na tretjem mestu, za svetovnim prvakom Jackiem Stewartom in podprvakom Jackyjem Ickxom. McLaren, ki ga je poganjal Fordov motor, je bil četrti med konstruktorji.

Leta 1966 je s Fordom in v partnerstvu s še enim novozelandskim dirkačem Chrisom Amonom osvojil prestižno dirko 24 ur Le Mansa. Foto: Guliverimage

Ubil se je v svojem dirkalniku

Leta 1966 je s Fordom in v partnerstvu s še enim novozelandskim dirkačem Chrisom Amonom osvojil prestižno dirko 24 ur Le Mansa, smrtno pa se je ponesrečil 2. junija leta 1970, ko je na angleškem dirkališču Goodwood testiral McLarnov dirkalnik M8D. Na ravnini Lavant, tik pred zavojem Woodcote, se je snel pokrov na zadnjem delu dirkalnika, kar je vozilo aerodinamično destabiliziralo in McLaren je izgubil nadzor. Treščil je v betonski bunker ob progi in na mestu umrl. Pokopan je na pokopališču Waikumete v rojstnem Aucklandu na Novi Zelandiji, njegovo ime pa v svetu motošporta živi naprej.

Edini s trojno krono

McLaren je edini proizvajalec dirkalnikov, ki se lahko pohvali s t. i. trojno krono motošporta. V času osvajanja naslovov prvaka v formuli ena so dirkači tega moštva dobivali tudi dirke za VN Monaka v Monte Carlu. Zmaga na tej prestižni dirki je prva od treh kron. Druga je osvojitev ameriške klasike 500 milj Indianapolisa, kar je McLarnovim bolidom uspelo v letih 1974 in 1976 z ameriškim dirkačem Johnnyjem Ruthefordom, leta 1995 pa so Yannick Dalmas, Nasanori Sekija in JJ Lehto z dirkalnikom McLaren F1 GTR zmagali na dirki 24 ur Le Mansa.

